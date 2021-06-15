Москва не собирается поставлять Тегерану военную спутниковую технологию - Путин

Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Россия не намерена поставлять Ирану высокотехнологичные спутниковые системы, тем более, сам Тегеран вряд ли готов к такому сотрудничеству, заявил президент РФ Владимир Путин.

В интервью NBC у него поинтересовались, правда ли, что Россия готовится передать Ирану спутниковую технологию, которая позволит Ирану отслеживать и наносить удары по военным целям.

"Нет у нас таких намерений. Не знаю, технологически готов ли Иран воспринимать даже такое сотрудничество. Это же отдельная тема, очень высокотехнологичная", - ответил Путин.

Президент также напомнил о готовности Москвы к сотрудничеству с другими странами в космосе, но отметил, что Россия выступает против милитаризации космического пространства.