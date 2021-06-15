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Интерфакс-АВН

США и НАТО активны в киберпространстве, это вызывает беспокойство - Путин

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Подразделение кибервойск США. Фото с сайта www.af.mil
Подразделение кибервойск США. Фото с сайта www.af.mil.

Вашингтон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что активные действия США и стран-членов НАТО в киберпространстве вызывают беспокойство у России.

"США - это высокотехнологическая страна. НАТО объявила киберпространство сферой боевых действий. Это означает, что они планируют что-то, готовят что-то", - сказал Путин в интервью телеканалу NBC News.

"Конечно, это нас беспокоит", - отметил российский лидер.

На вопрос журналиста о том, не боится ли Путин того, что американские разведсообщества "проникли глубоко в российские системы и имеют возможность нанести вам значительный ущерб", президент России ответил, что учитывает, что такое в принципе возможно.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Кибербезопасность
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