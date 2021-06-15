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Интерфакс-АВН

Россия действует не так, как ожидали США - Байден

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Джо Байден
Джо Байден.
Источник изображения: Фото: Erin Scott / Reuters

Брюссель. 14 июня. ИНТЕРФАКС - РФ ведет политику не в соответствии с ожиданиями США и представляет собой "новый вызов", заявил в понедельник на саммите НАТО американский президент Джо Байден.

"За последние пару лет росло понимание того, что перед нами - новые вызовы. Перед нами - Россия, который действует не в соответствии с тем, как мы надеялись, а также Китай", - сказал он во время беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Я должен сказать, что предварительно на (саммите - ИФ) G7 мы с рядом коллег высказались за более значительную координацию, чем есть сейчас", - отметил президент.

Накануне на пресс-конференции по итогам G7 Байден заявил, что собирается на встрече с лидером РФ Владимиром Путиным обсудить "нарушения международных норм" и темы, по которым возможно сотрудничество между странами. Байден также согласился с оценкой Москвы, что отношения РФ и США сейчас в плачевном состоянии. "Мы не стремимся к конфликту с Россией", - заверил Байден.

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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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