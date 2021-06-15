Столтенберг заявил, что НАТО не объявит сроки вступления в альянс новых членов на саммите

БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что по итогам саммита в Брюсселе не планируется объявлять сроки вступления новых стран в альянс.

Саммит НАТО пройдет в понедельник в Брюсселе с физическим участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах будет обсуждаться новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.

"Я ожидаю, что лидеры сегодня подтвердят решения, которые принимались ранее в отношении присоединения новых членов, включая заявление о том, что Грузия станет членом НАТО. Но мы не представляли никаких сроков, мы также не предоставим никаких дат и сегодня", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда Тбилиси сможет получить "дорожную карту" по вступлению в организацию.

Он подчеркнул, что НАТО "сконцентрируется на реформах, сконцентрируется на поддержке Грузии, модернизации оборонных институтов и структур безопасности. Наше послание таково, что двери НАТО открыты… Принимать решение о расширении нашего альянса будут Грузия и тридцать стран-союзниц".

На саммит Североатлантического альянса не пригласили представителей Украины и Грузии, что вызвало недовольство Киева и Тбилиси, которые рассчитывали в ближайшее время получить "план действий" по вступлению в организацию. Как сообщил накануне встречи в верхах генсек Столтенберг, союзники решили провести переговоры без участия стран-партнеров, поскольку встреча будет достаточно короткой. При этом, поддержка Украины и Грузии в повестке значится, но лидеры преимущественно сконцентрируются на дальнейшем содействии реформам в этих странах. Кроме того, на саммите планируется подтвердить политику "открытых дверей" альянса.