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Интерфакс-АВН

США и Россия располагают двумя тысячами ядерных боеприпасов, готовых к применению - эксперты

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Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Лондон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Более двух тысяч ядерных боеголовок, находящихся на вооружении войск США и России, находятся в полной оперативной готовности к применению, говорится докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

При этом указывается, что, хотя обе страны продолжают сокращать свой ядерный арсенал, у каждой на начало 2021 года стало на десятки больше ядерных боеголовок, чем годом ранее.

"Россия увеличила свой совокупный ядерный арсенал примерно на 180 боеголовок в основном за счет развертывания большего числа межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования с разделяющимися головными частями и баллистических ракет морского базирования", -говорится в докладе.

При этом отмечается, что развернутые стратегические ядерные силы обеих стран остаются в пределах, установленных договором 2010 года по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

В докладе указывается, что девять ядерных держав - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР - в совокупности располагают 13080 ядерными боеприпасами на начало 2021 года. Это меньше показателя в 13400 единиц, которыми, по данным SIPRI, эти страны обладали в начале 2020 года.

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