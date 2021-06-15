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Интерфакс-АВН

Джонсон надеется на улучшение отношений РФ и Британии, но пока не видит повода для оптимизма

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Флаги России и Великобритании
Флаги России и Великобритании.
Источник изображения: eer.ru

Брюссель. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Лондон желает улучшения отношений с Москвой, однако положение дел в этой области пока что вызывает разочарование, заявил в понедельник перед саммитом НАТО премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Я всегда надеюсь, что дела с Россией улучшатся, но я боюсь, что пока с точки зрения Соединенного Королевства (ситуация - ИФ) довольно-таки разочаровывающая", - сказал он.

"Когда я виделся с президентом Путиным, я дал это очень ясно понять. Я сказал: "Смотрите, мы готовы вести дела иначе, мы готовы постараться иметь более близкие отношения, но вы должны изменить свою линию поведения", - продолжил он.

При этом премьер напомнил об обвинениях британской стороны в адрес России о ее причастности к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

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