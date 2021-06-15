НАТО не считает Китай противником, но альянс должен реагировать на активизацию политики Пекина - Столтенберг

Брюссель. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Руководство НАТО не расценивает КНР в качестве противника или соперника организации, однако альянс не может не учитывать возросшую роль Китая на мировой арене, заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы не вступаем в новую "холодную войну", и Китай не наш соперник, не наш враг", - приводят западные СМИ его слова перед началом саммита альянса.

Тем не менее, он отметил, что Китай не разделяет ценностей западных государств, и странам НАТО нужно вести совместную политику в отношении КНР.

"Китай приближается к нам. Мы видим его в киберпространстве, мы видим Китай в Африке, но мы также видим, как Китай активно инвестирует в нашу критически важную инфраструктуру", - уточнил генсек.