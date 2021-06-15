«Дита» — дочь «Даны»

Колёсная самоходная артиллерийская установка «Дана» являлась одним из «флагманских» продуктов военной промышленности Чехословакии в 70-80-е годы. Концептуально она не устарела и сейчас, но вот технически требует модернизации. Итогом (точнее, промежуточным результатом) этого процесса стала САУ «Дита».

Эта история началась в 1977 году, когда на вооружение чехословацкой армии поступило «автомобильное орудие с автоматическим заряжанием» — Dělo automonilní nabíjené automaticky, или же попросту «Dana». Почти семь сотен таких самоходок до 1989 года усилили армии Чехословакии, Польши и Ливии. Далее последовали распад Организации Варшавского договора, «развод» в чехословацком государстве и создание независимых Чехии и Словакии. Обе эти страны унаследовали каждая свою часть единого чехословацкого военно-промышленного комплекса. Поиск своих ниш и способов закрепиться на мировом оружейном рынке привёл к интересным результатам, одним из которых стало параллельное развитие конструкции «Даны» в двух соседних государствах. Поначалу тон задавала Словакия, и немудрено — ведь изначально эти самоходки выпускались заводом ZTS в словацком городке Дубница-над-Вагом. Взяв курс на стандарты НАТО, словацкие инженеры заменили 152-мм ствол длиной 36,5 калибра на 155-мм 45-калиберный. Так появилась САУ «Зузана». И хотя объем её производства оказался мизерным (16 САУ для собственной армии и 12 — для Кипра), развитие конструкции продолжилось. В настоящее время в Дубнице-над-Вагом осваивается выпуск самоходки «Зузана-2» со стволом длиной 52 калибра и рядом других нововведений. Армия Словакии заказала 25 таких САУ.

САУ «Зузана-2» Источник изображения: ukrmilitary.com

Тем временем в Чехии…

В соседней стране поначалу сосредоточились на модернизации «Даны». Специалисты фирмы «Экскалибур Арми» из города Штернберк попытались улучшить тактико-технические характеристики самоходки, не меняя ствола. В 2011 году появился вариант «Дана М1CZ», отличающийся новой системой управления огнём, навигационной системой, а также дизелем Т3-930 мощностью 360 л.с. (вместо штатного 340-сильного Т2-930). Как явствует из обозначения, САУ предназначалась для армии Чехии, но «не срослось». Безуспешным в коммерческом отношении оказался и проект «Дана М1М», представленный в 2016 году производителем шасси «Даны» — фирмой «Татра Моторс».

САУ «Дана М2» Источник изображения: securitymagazin.cz

Более радикальной является модернизация до уровня «Дана М2», также предлагаемая фирмой «Экскалибур Арми». В частности, в этом варианте, устанавливается новая кабина с радикально увеличенной площадью остекления и современной фильтровентиляционной установкой. В 2018 году появился проект адресованной для Польши модернизации «Дана M1PL», учитывающий усовершенствования, ранее внесённые в конструкцию польских самоходок (установку терминалов АСУ артиллерии «Топаз», новых навигационных систем и радиостанций) и разработанный с участием ряда польских фирм. Однако Войско Польское заинтересовать модернизацией самоходок не удалось. Единственным успехом в области экспорта модернизированных «Дан» стал контракт с Украиной, подписанный в ноябре 2018 года. Первоначально он предполагал поставку 66 САУ «Дана М2», но впоследствии количество закупаемых самоходок уменьшили до 26.

Что делать?

В 2016 году в рамках программы модернизации артиллерии Министерство обороны Чехии решило прибегнуть к компромиссу: закупить 17 новых САУ натовского калибра (155 мм) и модернизировать 33 имеющиеся самоходки до стандарта «Дана М2». Программу модернизации предполагалось реализовать в 2018-2020 годах, но этим планам так и не суждено было сбыться. Ущербность половинчатого решения вполне очевидна — учитывая сравнительно небольшой артиллерийский парк армии Чехии, принятие на вооружение двух разных артсистем в одном классе было явно нерациональным. И в июне 2020 года правительство страны приняло радикальное решение: отказаться от модернизации «Дан», заменив их 52 самоходками «Цезарь» (на шасси «Татра»). Но в ноябре того же года переговоры о закупке французских САУ приостановились. Официальной причиной являлась необходимость оценки влияния пандемии COVID-19 на финансовое состояние государства. В действительности же помешала позиция Коммунистической партии Чехии и Моравии. Нынешнее правительство не имеет большинства в парламенте, и без голосов коммунистов не сможет добиться одобрения соответствующих ассигнований, а те выступают против новых закупок вооружения.

Замораживание переговоров с Францией открыло «окно возможностей» для «Экскалибур Арми» — ведь эта фирма является отечественным производителем, и позиция коммунистов на предмет покупки новых САУ может смягчиться. Разработка глубоко модернизированного варианта «Даны» началась ещё в 2019 году, а в январе 2021-го демонстратор технологии новой самоходки, названной «Дита», был представлен общественности.

Облик «Диты»

Мы недаром использовали «демонстратор технологии» вместо термина «прототип» — боевая машина, показанная в январе 2021 года, является своеобразной комбинацией новых и старых элементов. Четырёхосное шасси «Татра» 815 VP31M взято от «Даны» с минимальными изменениями — внесены лишь некоторые доработки, облегчающие управление и улучшающие подвижность. Благодаря этому сократилось время занятия и оставления позиции. Кабина «Диты» — от «Даны М2».

САУ «Дита» Источник изображения: excaliburarmy.cz

Главным нововведением является новая артиллерийская башня — автономный модуль, который, по заявлению разработчиков, можно смонтировать на любое колёсное либо гусеничное шасси, подходящее по грузоподъёмности. Большое внимание уделено автоматизации. «Дита» сохранила автоматизированную систему заряжания от «Даны». Кроме того, конструкторы постарались автоматизировать другие операции, связанные с ведением огня. Благодаря внедрённым решениям, экипаж «Диты» сокращён до двух человек — решение, беспрецедентное в мировой артиллерии. Рабочие места водителя и командира САУ находятся в бронированной кабине. Сама же башня «Диты» рассчитана на работу в необитаемом варианте. Правда, с левой стороны в башне расположено рабочее место для оператора, но оно используется лишь в аварийных ситуациях или при регулировке оборудования (например, юстировке приводов и датчиков, взаимодействующих с системой управления огнём). «Безлюдность» башни позволила уменьшить её высоту и оптимизировать компоновку магазинов боекомплекта.

Магазин снарядов Источник изображения: excaliburarmy.cz

Кабина экипажа также отличается уменьшенной высотой, а её богатое остекление обеспечивает отличный обзор. Кабина является герметичной, она снабжена фильтровентиляционной установкой и кондиционером. Бронирование обеспечивает баллистическую и противоминную защиту на уровне 1 стандарта STANG 4569A/B.

Интерьер кабины экипажа Источник изображения: excaliburarmy.cz

Система управления огнём (СУО) «Диты» включает баллистический компьютер, а также подсистемы: инерциальную навигационную, автоматического наведения орудия, автоматического вычисления параметров стрельбы и выбора типа боеприпаса, а также диагностическую. СУО позволяет реализовать различные режимы ведения огня:

одиночными выстрелами;

беглым огнём с запрограммированной постоянной или переменной скорострельностью;

залповым огнём MRSI (Multiple Round Simultaneous Impact), когда несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под определёнными углами возвышения и с различными интервалами, поражают цель одновременно.

САУ «Дита» — вид сзади Источник изображения: excaliburarmy.cz

Подсистемы автоматического наведения орудия и выбора типа боеприпасов позволяют существенно сократить время выполнения огневого задания. В то же время, в аварийной ситуации возможно ручное наведение и заряжание орудия, а также прицеливание посредством механической панорамы, установленной на рабочем месте оператора (с левой стороны башни).

«Дита» с орудием на максимальном угле возвышения Источник изображения: excaliburarmy.cz

Орудие для «Диты» изготовила словацкая фирма ZTS. Его калибр составляет 155 мм, а длина ствола — 45 калибров. Диапазон углов наведения в вертикальной плоскости — от −3 до +70º, в горизонтальной — по 60º вправо и влево от оси орудия. Максимальная дальность стрельбы снарядом DN1CZ HE ER BB составляет 39 км. Длительная скорострельность орудия — 5 выстр./мин. Магазин вмещает 40 снарядов и такое же количество метательных зарядов.

Угол горизонтального наведения орудия составляет 60 градусов влево и вправо Источник изображения: excaliburarmy.cz

САУ оборудована восьмицилиндровым V-образным дизельным двигателем воздушного охлаждения «Татра» Т3С-928-90 мощностью 400 л.с. и автоматической коробкой передач «Татра» 10TS210N (десять передач вперёд и две — назад). Самоходка может разогнаться на шоссе до 90 км/ч, а скорость на пересечённой местности достигает 25 км/ч. Расчётный запас хода — 600 км (при смешанном режиме: 50% — по шоссе и 50% — по пересечённой местности).

Важным элементом, обеспечивающим САУ высокую автономность, является вспомогательная силовая установка — малогабаритный дизель жидкостного охлаждения мощностью 20 кВт. При неработающем основном двигателе он обеспечивает функционирование гидравлических и электрических систем, кондиционера и прочих устройств, необходимых для боевой работы.

САУ «Дита» во время презентации в январе 2021 года Источник изображения: excaliburarmy.cz

Естественно, все заявленные характеристики «Диты» ещё предстоит проверить в ходе тщательных полигонных испытаний. Но уже сейчас можно констатировать, что чешская самоходка превосходит конкурента из Словакии — «Зузану-2» — по степени автоматизации. Этот показатель важен для сокращения времени выполнения огневого задания, а, следовательно, для повышения выживаемости орудия на поле боя. С другой стороны, словацкая самоходка имеет более длинный ствол, а, значит, лучшие баллистические характеристики.

Какая же судьба ожидает «Диту»? Здесь многое зависит от политиков. В случае отказа правительства Чехии от закупки «Цезарей» эта машина представляется вполне логичной альтернативой. В свою очередь, приобретение новых самоходок для собственной армии может облегчить им путь на мировой рынок оружия.

Тактико-технические характеристики САУ «Дита» Экипаж, чел. 2 Боевая масса, т 29 Длина полная, м 13,02 Ширина, м 3,1 Высота, м 3,12 Вооружение (боекомплект) 155-мм орудие (44) Мощность силовой установки, л.с. 400 Максимальная скорость, км/ч: по шоссе 90 по пересечённой местности 25 Запас хода, км 600 Преодолеваемые препятствия: высота стенки, м 0,5 ширина рва, м 2 глубина брода, м 1,2

Источники и литература:

DITA. ATM, 2021, №2 Wachowski T. DITA — czeska nowość wśród armatohaubic 155 mm. Nowa Technika Wojskowa, 2021, №2 excaliburarmy.cz army-guide.com army-technology.com military-today.com

Андрей Харук