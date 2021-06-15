Храм ВС России за год стал одним из наиболее посещаемых храмов страны - Шойгу

Главный храм ВС России в Подмосковье за год стал одним из наиболее посещаемых храмов страны, в нем побывали более 1,5 млн прихожан, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

В храме проходила литургия в честь первой годовщины освящения собора. Богослужение совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Сегодня исполняется год, как по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси и по решению нашего Верховного главнокомандующего был возведен этот храм», - сказал Шойгу. Министр отметил, что храм и правда можно назвать народным, поскольку народ его построил. По словам главы военного ведомства, на сегодняшний день храм является одним из самых посещаемых в РФ, за этот год его посетили более 1,5 млн человек.

Шойгу напомнил, что храм построили на деньги народа, а в строительстве участвовали десятки тысяч соотечественников, военнослужащих и «всех тех, что счел своим долгом перед прошлым поколением победителей, тех, кто отстоял нашу страну 75 лет назад, участвовать в этом большой важном для страны проекте».

«Мы находимся в нескольких днях от того момента, когда будем отмечать траурную дату для нашей страны - 80 лет с начала самой кровопролитной войны, 80 лет с того дня, когда оттолкнувшись от этого места русское воинство, армия нашей страны погнала фашистов на запад», - напомнил министр.

ТАСС отмечает, что на литургию собрались военнослужащие, члены их семей, руководство Минобороны, гражданский персонал ВС РФ и прихожане.