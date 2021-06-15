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Интерфакс-АВН

Украине нужна помощь НАТО, стране грозит опасность со стороны РФ - глава Офиса президента Зеленского

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Флаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины.
Источник изображения: РИА Новости/Михаил Маркив

Киев. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак надеется на скорейшее нахождение странами-членами НАТО консенсуса о вхождении Украины в Альянс и подчеркивает, что украинское государство в настоящее время находится в опасности и нуждается в помощи.

"Мы уверены, что наши партнеры в ближайшее время найдут консенсус относительно нашего членства в НАТО. От них зависит будущее Украины. Как сказал наш президент, сейчас мы находимся в опасности и нам нужна помощь", - сказал Ермак в интервью итальянскому изданию La Repubblica, опубликованном в воскресенье.

"Нам нужна помощь перед лицом России", - подчеркнул глава Офиса президента.

Тему возможного вступления Украины в НАТО затронул на этой неделе президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что гарантий невступления Украины в Североатлантический альянс нет.

"Есть формальные ограничения, но каких-то гарантий невступления Украины в НАТО нет", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, показанному 9 июня на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

"Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит "нет"", - подчеркнул президент РФ.

Путин не исключил, что заявления США о том, что президент Джо Байден не говорил в разговоре с президентом Украины о предоставлении Киеву плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО могут быть связаны с предстоящим саммитом лидеров РФ и США.

"Может быть просто они ему (Зеленскому) сказали: "Знаешь что, ты рановато вылез, рано еще об этом говорить. И не к месту ты вылез, потому что сейчас намечается встреча на высшем уровне двух президентом. Чего ты нам мешаешь? Портишь нам обстановку перед саммитом? Помолчать не мог несколько дней", - сказал российский лидер.

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