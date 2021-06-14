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Интерфакс-АВН

Страны G7 заинтересованы в стабильных отношениях с РФ, однако готовы противостоять ее "дестабилизирующим действиям" - документ

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Саммит НАТО в Брюсселе
Саммит НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Лондон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Участники саммита G7 в финальном коммюнике выразили готовность налаживать отношения с Россией, но при этом готовы и противостоять ей в случаях, когда это необходимо, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.

"Мы заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношений с Россией и продолжим сотрудничать с ней в сферах, где у нас есть взаимный интерес к такой работе", - приводит агентство выдержки из документа.

"Мы вновь призываем Россию прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия. В частности, он должна прекратить вмешательство в демократические системы других стран", - отмечается в коммюнике.

Его текст пока не опубликован на сайте саммита, однако попал в распоряжение некоторых журналистов.

Bloomberg передает, что в документе также содержится призыв к России "соблюдать свои международные обязательства и обязанности в сфере прав человека".

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