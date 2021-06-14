Армения передала Азербайджану лишь малую часть карт минных полей в Карабахе - Пашинян

Ереван. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Ереван передал Баку пока только часть карт минных полей в Карабахе, заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"Накануне я заявлял, что карты минных полей были переданы Азербайджану. Передана существенная, но малая часть карт минных полей", - сказал Пашинян в воскресенье во время предвыборной поездки в Котайскую область республики.

"Передача карт проводится еще с декабря 2020 года, тогда речь шла о минных полях, по итогам последней войны оставшихся в тылу Азербайджана'', - уточнил он.

Как сообщалось, накануне Азербайджан передал армянской стороне 15 пленных.

"Согласно достигнутой договоренности, 12 июня 2021 года в обмен на предоставление Арменией карт с расположением противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе на азербайджано-грузинской границе с участием представителей Грузии армянской стороне переданы 15 задержанных армян", - сообщил МИД Азербайджана.

Пашинян подтвердил сведения о возвращении из Азербайджана 15 армянских пленных.

"У меня хорошая новость. 15 человек, наших пленных, возвращаются в Армению. Они сейчас в пути", - сказал Пашинян в ходе предвыборного митинга в Гегаркуникской области Армении.

Он сообщил, что передавал Азербайджану через главу МИД России Сергея Лаврова карты минных полей. "Мы передали определенное количество карт минных полей Азербайджану. Но руководство Азербайджана прекратило процесс возвращения наших пленных, обратившись в международные структуры с заявлением, что мы отказываемся передавать карты. Но мы никогда не отказывались предоставлять карты минных полей. Во время визита главы МИД России Сергея Лаврова в Армению я передал Азербайджану через него карты минных полей", - сказал Пашинян.