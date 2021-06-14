Войти
Интерфакс-АВН

Армения передала Азербайджану лишь малую часть карт минных полей в Карабахе - Пашинян

299
0
-1
Разминирование территории Нагорного Карабаха - одна из актуальных задач российских инженерных подразделений. Фото с сайта www.mil.ru
Разминирование территории Нагорного Карабаха - одна из актуальных задач российских инженерных подразделений. Фото с сайта www.mil.ru.

Ереван. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Ереван передал Баку пока только часть карт минных полей в Карабахе, заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"Накануне я заявлял, что карты минных полей были переданы Азербайджану. Передана существенная, но малая часть карт минных полей", - сказал Пашинян в воскресенье во время предвыборной поездки в Котайскую область республики.

"Передача карт проводится еще с декабря 2020 года, тогда речь шла о минных полях, по итогам последней войны оставшихся в тылу Азербайджана'', - уточнил он.

Как сообщалось, накануне Азербайджан передал армянской стороне 15 пленных.

"Согласно достигнутой договоренности, 12 июня 2021 года в обмен на предоставление Арменией карт с расположением противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе на азербайджано-грузинской границе с участием представителей Грузии армянской стороне переданы 15 задержанных армян", - сообщил МИД Азербайджана.

Пашинян подтвердил сведения о возвращении из Азербайджана 15 армянских пленных.

"У меня хорошая новость. 15 человек, наших пленных, возвращаются в Армению. Они сейчас в пути", - сказал Пашинян в ходе предвыборного митинга в Гегаркуникской области Армении.

Он сообщил, что передавал Азербайджану через главу МИД России Сергея Лаврова карты минных полей. "Мы передали определенное количество карт минных полей Азербайджану. Но руководство Азербайджана прекратило процесс возвращения наших пленных, обратившись в международные структуры с заявлением, что мы отказываемся передавать карты. Но мы никогда не отказывались предоставлять карты минных полей. Во время визита главы МИД России Сергея Лаврова в Армению я передал Азербайджану через него карты минных полей", - сказал Пашинян.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Грузия
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
2020-й год
Похожие новости
19.11.2020
Центр мира: в Карабахе сформирована структура миротворческих сил РФ
04.11.2020
Международный конфликт: Лавров назвал число наемников в Карабахе
28.10.2020
Союзничек…
22.10.2020
"Фальсификация": Баку опроверг сообщение о сбитом самолете
31.05.2012
Подведены окончательные итоги выставки KADEX-2012
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.06 05:04
  • 1
В США представили проект многоразовой космической системы — условного аналога Starship
  • 14.06 04:59
  • 1
Полет в космос с богатейшим человеком мира был продан за 28 миллионов долларов
  • 14.06 04:32
  • 5
Завоевание превосходства в воздухе, и авианосцы.
  • 14.06 03:23
  • 6
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 14.06 02:47
  • 1
Российская армия в этом году получит почти две сотни танков
  • 13.06 23:44
  • 131
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 13.06 22:27
  • 52
В США российский Су-57 назвали худшим в мире истребителем пятого поколения
  • 13.06 20:30
  • 129
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 13.06 19:23
  • 25
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 13.06 19:21
  • 6
Заместителю министра обороны РФ Алексею Криворучко продемонстрировали новые комплексы вооружения
  • 13.06 17:07
  • 18
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 13.06 13:11
  • 19
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 13.06 07:19
  • 2
Шойгу посмотрел подготовку морского спецназа
  • 13.06 03:39
  • 5
На Украине задумались о покупке «Железного купола»
  • 13.06 01:02
  • 3
Появилось первое изображение новейшего белорусского БТР-V2