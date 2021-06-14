Войти
Интерфакс-АВН

Путин надеется на создание условий для диалога по вопросам безопасности после встречи с Байденом

268
0
0
Встреча Владимира Путина с Джозефом Байденом в Москве
Встреча Владимира Путина с Джозефом Байденом в Москве.
Источник изображения: © AP Photo, Alexander Zemlianichenko

Москва.13 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что его встреча с президентом США Джозефом Байденом даст, хотя бы, условия для начала диалога по вопросам безопасности, в том числе проблемам, связанным с размещением вооружений на территории третьих стран.

В интервью ведущему программы "Москва. Путин. Кремль", Павлу Зарубину, фрагмент которого был показан на медаплатформе "Смотрим", Путин отметил, то Россия всегда вела себя сдержанно и не совершала никаких шагов, у которые усугубляли бы отношения с США.

"Мы ведь ни одного шага не совершили ни в одной из тех областей, которые мы сейчас обсуждали, и которая бы усугубляла положение. Вот мы говорили о вопросах безопасности, об этих красных линиях, о возможных размещениях всяких там боевых систем ракетных, ударных", - сказал Путин.

Он напомнил, что в Польше и Румынии уже разворачиваются системы ПРО. "А можно поставить там и ударные средства. Мы-то с Кубы убрали нашу военную базу, мы же это не делаем. А наши партнеры, к сожалению, занимаются этим". - сказал президент РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Румыния
США
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
12.04.2021
Haber7 (Турция): приказ, который может исходить от НАТО, способен вовлечь Турцию в украинско-российский кризис
18.06.2020
El Confidencial (Испания): почему «Ялта» не решит конфликт между Россией и ЕС
05.08.2019
Отказ от ДРСМД – веление времени или исправление ошибки?
02.06.2016
Новая глобальная провокация
05.08.2013
Семь раз отмерить
22.05.2012
Системы ПРО вступают в строй в Средиземном море
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.06 05:04
  • 1
В США представили проект многоразовой космической системы — условного аналога Starship
  • 14.06 04:59
  • 1
Полет в космос с богатейшим человеком мира был продан за 28 миллионов долларов
  • 14.06 04:32
  • 5
Завоевание превосходства в воздухе, и авианосцы.
  • 14.06 03:23
  • 6
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 14.06 02:47
  • 1
Российская армия в этом году получит почти две сотни танков
  • 13.06 23:44
  • 131
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 13.06 22:27
  • 52
В США российский Су-57 назвали худшим в мире истребителем пятого поколения
  • 13.06 20:30
  • 129
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 13.06 19:23
  • 25
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 13.06 19:21
  • 6
Заместителю министра обороны РФ Алексею Криворучко продемонстрировали новые комплексы вооружения
  • 13.06 17:07
  • 18
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 13.06 13:11
  • 19
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 13.06 07:19
  • 2
Шойгу посмотрел подготовку морского спецназа
  • 13.06 03:39
  • 5
На Украине задумались о покупке «Железного купола»
  • 13.06 01:02
  • 3
Появилось первое изображение новейшего белорусского БТР-V2