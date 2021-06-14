Путин надеется на создание условий для диалога по вопросам безопасности после встречи с Байденом

Москва.13 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что его встреча с президентом США Джозефом Байденом даст, хотя бы, условия для начала диалога по вопросам безопасности, в том числе проблемам, связанным с размещением вооружений на территории третьих стран.

В интервью ведущему программы "Москва. Путин. Кремль", Павлу Зарубину, фрагмент которого был показан на медаплатформе "Смотрим", Путин отметил, то Россия всегда вела себя сдержанно и не совершала никаких шагов, у которые усугубляли бы отношения с США.

"Мы ведь ни одного шага не совершили ни в одной из тех областей, которые мы сейчас обсуждали, и которая бы усугубляла положение. Вот мы говорили о вопросах безопасности, об этих красных линиях, о возможных размещениях всяких там боевых систем ракетных, ударных", - сказал Путин.

Он напомнил, что в Польше и Румынии уже разворачиваются системы ПРО. "А можно поставить там и ударные средства. Мы-то с Кубы убрали нашу военную базу, мы же это не делаем. А наши партнеры, к сожалению, занимаются этим". - сказал президент РФ.