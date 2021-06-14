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Интерфакс-АВН

РФ готова к выдаче США киберпреступников, если американская сторона по двусторонней договоренности будет поступать также - Путин

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Кибербезопасность
Кибербезопасность.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Москва. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Москва готова будет выдавать киберпреступников Вашингтону в том случае, если будут достигнуты соответствующие двусторонние договоренности, и США будут действовать аналогично, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все эти договоренности выражаются в соответствующих межгосударственных документах, и там, в этих документах, соглашениях, договорах стороны берут на себя определенные обязательства. И они в подавляющем большинстве случаев равнозначны - обе стороны берут на себя одинаковые обязательства", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, фрагмент которого был опубликован на медиа-платформе "Смотрим" в воскресенье.

Он добавил: "Если мы договоримся о выдаче преступников, значит Россия, разумеется, тогда пойдет на это, мы будем это делать, но только в том случае, если другая сторона, в данном случае - Соединенные Штаты, согласятся с тем же самым и будут выдавать соответствующих преступников Российской Федерации".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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