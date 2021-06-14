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Интерфакс-АВН

США и Южная Корея подтвердили важность сотрудничества по региональным проблемам, включая КНДР - госдеп

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Иллюстрация на тему отношений США и Южной Кореи.

Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ен подтвердили готовность продолжать сотрудничество по мировым и региональным проблемам, сообщил госдепартамент по итогам встречи дипломатов в английском Корнуолле, где пройдет саммит "большой семерки".

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чон Ый Ен подтвердили, что альянс США и Республики Корея является основой мира, безопасности и процветания в Северо-Восточной Азии, Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами", - говорится в сообщении, размещенном на сайте госдепа.

Они считают необходимым сотрудничество США и Южной Кореи "для продвижения общих ценностей и решения сегодняшних и будущих проблем", отмечает госдеп.

Также сообщается, что стороны "подчеркнули важность многостороннего сотрудничества для решения вопросов, имеющих решающее значение для региональной стабильности", в том числе для "возвращения Мьянмы на путь демократии".

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Страны
Великобритания
КНДР
Мьянма
США
Южная Корея
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