Военная комиссия Трудовой партии Кореи поставила задачи в области повышения боеспособности армии - ЦТАК

Пекин. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Задачи дальнейшего повышения боеспособности армии Северной Кореи были поставлены на состоявшемся в пятницу заседании Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"На расширенном заседании были поставлены важные задачи по дальнейшему повышению боеспособности революционных вооруженных сил и обеспечению нового поворота в общей работе в сфере национальной обороны, как того требует быстро меняющаяся ситуация вокруг Корейского полуострова и внутренняя и внешняя обстановка", - говорится в сообщении агентства.

На заседании председательствовал генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын, который "подчеркнул, что Народная армия должна неуклонно проводить линию и политику партии по строительству армии без каких-либо отклонений".