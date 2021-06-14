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Интерфакс-АВН

Военная комиссия Трудовой партии Кореи поставила задачи в области повышения боеспособности армии - ЦТАК

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Вооруженные силы Северной Кореи
Вооруженные силы Северной Кореи.
Источник изображения: http://www.newsweek.pl/

Пекин. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Задачи дальнейшего повышения боеспособности армии Северной Кореи были поставлены на состоявшемся в пятницу заседании Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"На расширенном заседании были поставлены важные задачи по дальнейшему повышению боеспособности революционных вооруженных сил и обеспечению нового поворота в общей работе в сфере национальной обороны, как того требует быстро меняющаяся ситуация вокруг Корейского полуострова и внутренняя и внешняя обстановка", - говорится в сообщении агентства.

На заседании председательствовал генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын, который "подчеркнул, что Народная армия должна неуклонно проводить линию и политику партии по строительству армии без каких-либо отклонений".

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Страны
Китай
КНДР
Персоны
Ким Чен Ын
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