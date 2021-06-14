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Интерфакс-АВН

Путин назвал очередным "фэйком" сообщения о поставке Россией Ирану спутниковой системы для слежки за военными объектами - NBC

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Вашингтон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин назвал "чепухой" сообщение Washington Post о том, что Россия готовится поставить Ирану передовую спутниковую систему, которая позволит Тегерану отслеживать военные цели. (Все цитаты российского президента приводятся в переводе с английского языка - ИФ).

Президент сказал: "У нас есть планы сотрудничества с Ираном, включая военно-техническое сотрудничество".

Что касается сообщения газеты, Путин заявил: "Это просто фальшивые новости. По крайней мере, я ничего не знаю об этом, те, кто говорит об этом, вероятно, знают об этом больше. Это просто чепуха, мусор".

Накануне Washington Post сообщила, что в США и некоторых странах Ближнего Востока обеспокоены тем, что поставляемая Россией Ирану передовая спутниковая система значительно повысит возможности Ирана по получению информации о военных объектах в регионе.

Издание, ссылаясь на нынешних и бывших официальных лиц в Соединенных Штатах и странах Ближнего Востока, которые располагают информацией о деталях российско-иранского соглашения, пишет, что эта система "даст Тегерану беспрецедентную возможность отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке и за его пределами".

Источники отмечают, что в соответствии с соглашением Россия должна поставить иранцам спутник российского производства "Канопус-В", оснащенный камерой высокого разрешения.

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Великобритания
Иран
Россия
США
Продукция
Канопус-В
Персоны
Путин Владимир
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