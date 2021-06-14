В Дании заявляют о нарушении своего воздушного пространства российскими самолетами - СМИ

Берлин. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Российские самолеты в пятницу дважды нарушили воздушное пространство Дании, сообщает Bloomberg со ссылкой на СМИ этой страны.
По информации датской стороны, инциденты произошли в районе острова Борнхольм.
Министр обороны Дании Трине Брамсен назвала ситуации подобного рода "очень редкими" и пообещала всерьез разобраться в произошедшем.
В свою очередь, глава МИД Дании Йеппе Кофод написал в твиттере, что подобные действия российских самолетов "совершенно недопустимы".
"Похоже, что эти действия были преднамеренными", - добавил он. По словам министра, датская сторона планирует вызвать посла РФ в Копенгагене, чтобы обсудить произошедшее.
Bloomberg отмечает, что самолеты ВВС Дании были направлены к Борнхольму, для сопровождения российских самолетов.