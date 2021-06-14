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Интерфакс-АВН

В Дании заявляют о нарушении своего воздушного пространства российскими самолетами - СМИ

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Вид на Копенгаген
Вид на Копенгаген.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Юрьев

Берлин. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Российские самолеты в пятницу дважды нарушили воздушное пространство Дании, сообщает Bloomberg со ссылкой на СМИ этой страны.

По информации датской стороны, инциденты произошли в районе острова Борнхольм.

Министр обороны Дании Трине Брамсен назвала ситуации подобного рода "очень редкими" и пообещала всерьез разобраться в произошедшем.

В свою очередь, глава МИД Дании Йеппе Кофод написал в твиттере, что подобные действия российских самолетов "совершенно недопустимы".

"Похоже, что эти действия были преднамеренными", - добавил он. По словам министра, датская сторона планирует вызвать посла РФ в Копенгагене, чтобы обсудить произошедшее.

Bloomberg отмечает, что самолеты ВВС Дании были направлены к Борнхольму, для сопровождения российских самолетов.

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Страны
Германия
Дания
Россия
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