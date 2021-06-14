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Naked Science

В России спустили на воду крупный сторожевой корабль нового поколения проекта 22120

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Вывод в плавучий док для спуска на воду строящегося на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" для Пограничной службы ФСБ России пограничного патрульного корабля "Ладога" (заводской номер 056) проекта 22120. Санкт-Петербург, 10.06.2021
Вывод в плавучий док для спуска на воду строящегося на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" для Пограничной службы ФСБ России пограничного патрульного корабля "Ладога" (заводской номер 056) проекта 22120. Санкт-Петербург, 10.06.2021.
Источник изображения: Владимир Алмазов / vk.com (via sdelanounas.ru )

Судостроители спустили на воду крупный патрульный корабль проекта 22120. Публично о начале его строительства не сообщали.

Корабль «Ладога» спустили на воду 10 июня. Его строят в интересах Пограничной службы ФСБ. Примечательно, что ни о заказе этой единицы, ни о начале ее постройки ранее публично не сообщали.

В апреле без огласки спустили на воду однотипный корабль «Адмирал Угрюмов». Тогда же в эллинге судостроительной фирмы «Алмаз» можно было видеть стреляющуюся «Ладогу». Возможно, эти корабли заказали по одному контракту.

Корабль проекта 22120 — многоцелевое пограничное патрульное судно ледового класса береговой охраны. Водоизмещение (полное) составляет 1155-1246 тонн. Длина судна — 71 метр, ширина — 10 метров. Головной корабль серии заказчик получил в декабре 2010 года. «Ладога» — седьмой представитель серии.

Корабль проекта 22120 на стапеле

Источник изображения: wikipedia

В апреле российские судостроители спустили на воду тральщик проекта 12700 «Петр Ильичев». Его передача Военно-морскому флоту намечена на конец года. Всего, по данным из открытых источников, Россия построит двенадцать таких кораблей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
пр. 12700
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