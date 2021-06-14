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Интерфакс-АВН

НАТО в нынешних реалиях требуется новая стратегическая концепция - Столтенберг

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО.
Источник изображения: © AP Photo / Francisco Seco

Брюссель. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Североатлантическому альянсу требуется разработать новую стратегическую концепцию, так как нынешняя, одобренная в 2010 году, уже не учитывает современные геополитические реалии, заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Наша нынешняя стратегическая концепция была разработана в 2010 году на саммите в Лиссабоне. Однако с тех пор мир изменился", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы стали сталкиваться с новыми вызовами в сфере безопасности (...). И в том, что касается наших отношений с Россией, мы сейчас находимся на самом низком уровне со времен холодной войны" - заявил Столтенберг. Он добавил, что в концепции вообще не упоминается Китай, в то время как в настоящее время альянс уже не может не обращать внимание на усиление этой страны.

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