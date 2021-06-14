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РИА Новости

Северный флот провел в Баренцевом море учения по защите морских рубежей России в Арктике

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Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" в Североморске
Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" в Североморске.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Северный флот провел в Баренцевом море учения по защите морских рубежей России в Арктике, в них участвовало более 20 боевых кораблей и подлодок, сообщили журналистам в пресс-службе флота.

"Сегодня в соответствии с планами боевой подготовки на летний период обучения в акватории Баренцева моря завершилось двухстороннее зачетное тактическое учение по защите Арктических рубежей Российской Федерации от угроз с морских направлений. Основным и завершающим этапом учения стало проведение боевых стрельб экипажами кораблей группировки разнородных сил", - сказали в пресс-службе.

В маневрах, которые начались в понедельник, участвовало более 20 боевых кораблей и подлодок, около 10 самолетов и вертолетов, было задействовано более 2200 военнослужащих. Штаб учений находился на борту тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий".

В ходе учений "отрабатывались тактические приемы и способы противодействия корабельным группировкам условного противника, организация противолодочной обороны, обороны морского побережья, защиты морских коммуникаций и обеспечения безопасности морской экономической зоны Российской Федерации", отметили в пресс-службе. По оценке командующего Северным флотом Александра Моисеева, все поставленные задачи решены успешно.

"В настоящее время силы, участвовавшие в учении, приступили к этапу свертывания и возвращаются в пункты постоянной дислокации", - уточнили на флоте.

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Страны
Россия
Продукция
Пётр Великий
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
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