В Бологовское ракетное соединение поступила специальная техника РХБ защиты для мобильных ракетных комплексов

ЦАМТО, 11 июня. В Бологовское ракетное соединение (Тверская область) поступили новейшие универсальные тепловые машины УТМ-80М. Ранее данные образцы специальной техники были поставлены в Тагильское и Новосибирское ракетные соединения.

В перевооружаемые соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) продолжается поступление новейшей техники войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты. Современные машины, среди которых РХМ-6, АРС-14КМ и первые образцы УТМ-80М и КРПП-2, позволяют полностью решать весь комплекс задач от проведения разведки до полной специальной обработки вооружения, военной и специальной техники, включая автономные пусковые установки.

Всего в РВСН поступило уже более 100 ед. новейшей техники войск РХБ защиты, причем половина из них поставлена в войска за последние три года.

Уникальные машины позволяют проводить полную специальную обработку более пяти ед. крупногабаритной военной техники в час.

Машина УТМ-80М разработана в интересах РВСН и предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции крупногабаритных объектов, вооружения и военной техники. Разработанный состав комплекта позволяет выполнять специальную обработку с перемещением площадки оператора над крупногабаритной военной техникой или вдоль обрабатываемого объекта.

УТМ-80М доказала свою эффективность в ходе масштабных учений РВСН в Новосибирской области, и позволила в кратчайшие сроки обработать автономные пусковые установки.

В 2021 году универсальная тепловая машина УТМ-80М будет поставлена в Тейковское ракетное соединение (Ивановская область).

Также поступила и продолжает поступать специальная техника войск РХБ защиты, в том числе новейшие контрольно-распределительные подвижные пункты КРПП-2, разведывательные химические машины РХМ-6, специальные машины УАЗ-РХБ на базе автомобиля УАЗ "Патриот" и авторазливочные станции АРС-14КМ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.