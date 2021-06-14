Источник сообщил, что ВКС России в этом году получат два истребителя пятого поколения Су-57

Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ получат в этом году два серийных истребителя пятого поколения Су-57, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.

Первый серийный истребитель Су-57 был передан ВКС в конце прошлого года.

"До конца 2021 года Вооруженным силам РФ будут переданы второй и третий серийные самолеты пятого поколения Су-57. Как и первый серийный истребитель, машины поступят на испытания в Государственный летно-испытательный центр (ГЛИЦ) в Ахтубинске", - рассказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что "первый самолет пока остается в ГЛИЦ и в строевую часть в ближайшее время передан не будет".

Собеседник также добавил, что ранее в течение 2021 года планировалось передать в войска четыре новейших истребителя.

ГЛИЦ в Ахтубинске расположен на территории Южного военного округа, но структурно в него не входит. Все самолеты и их авиационные средства поражения перед принятием на вооружение или передачей в строевые части проходят в центре различные испытания.

Контракт на 76 истребителей Су-57 для Минобороны РФ был подписан на международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Этими самолетами планируется оснастить три авиационных полка.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) - истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет совершил в 2010 году. Су-57 обладает сверхманевренностью, новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, новым комплексом вооружения и выполнен с применением технологии снижения радиолокационной заметности (технология "стелс").