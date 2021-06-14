Источник сообщил, что ВКС России в этом году получат два истребителя пятого поколения Су-57

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ получат в этом году два серийных истребителя пятого поколения Су-57, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.
Первый серийный истребитель Су-57 был передан ВКС в конце прошлого года.
Источник уточнил, что "первый самолет пока остается в ГЛИЦ и в строевую часть в ближайшее время передан не будет".
Собеседник также добавил, что ранее в течение 2021 года планировалось передать в войска четыре новейших истребителя.
ГЛИЦ в Ахтубинске расположен на территории Южного военного округа, но структурно в него не входит. Все самолеты и их авиационные средства поражения перед принятием на вооружение или передачей в строевые части проходят в центре различные испытания.
Контракт на 76 истребителей Су-57 для Минобороны РФ был подписан на международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Этими самолетами планируется оснастить три авиационных полка.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) - истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет совершил в 2010 году. Су-57 обладает сверхманевренностью, новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, новым комплексом вооружения и выполнен с применением технологии снижения радиолокационной заметности (технология "стелс").