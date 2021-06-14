Войти
РИА Новости

Источник сообщил, что ВКС России в этом году получат два истребителя пятого поколения Су-57

249
0
0
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ получат в этом году два серийных истребителя пятого поколения Су-57, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.

Первый серийный истребитель Су-57 был передан ВКС в конце прошлого года.

"До конца 2021 года Вооруженным силам РФ будут переданы второй и третий серийные самолеты пятого поколения Су-57. Как и первый серийный истребитель, машины поступят на испытания в Государственный летно-испытательный центр (ГЛИЦ) в Ахтубинске", - рассказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что "первый самолет пока остается в ГЛИЦ и в строевую часть в ближайшее время передан не будет".

Собеседник также добавил, что ранее в течение 2021 года планировалось передать в войска четыре новейших истребителя.

ГЛИЦ в Ахтубинске расположен на территории Южного военного округа, но структурно в него не входит. Все самолеты и их авиационные средства поражения перед принятием на вооружение или передачей в строевые части проходят в центре различные испытания.

Контракт на 76 истребителей Су-57 для Минобороны РФ был подписан на международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Этими самолетами планируется оснастить три авиационных полка.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) - истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет совершил в 2010 году. Су-57 обладает сверхманевренностью, новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, новым комплексом вооружения и выполнен с применением технологии снижения радиолокационной заметности (технология "стелс").

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
ГЛИЦ
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
14.06.2021
ВКС РФ в этом году получат два истребителя Су-57
29.12.2020
Первый самолет пятого поколения Су-57 передан военным
26.10.2020
В ОДК назвали срок службы нового двигателя истребителя Су-57
30.12.2019
Самые зрелищные военные видео 2019 года
20.11.2013
Курсом здравого смысла
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.06 05:04
  • 1
В США представили проект многоразовой космической системы — условного аналога Starship
  • 14.06 04:59
  • 1
Полет в космос с богатейшим человеком мира был продан за 28 миллионов долларов
  • 14.06 04:32
  • 5
Завоевание превосходства в воздухе, и авианосцы.
  • 14.06 03:23
  • 6
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 14.06 02:47
  • 1
Российская армия в этом году получит почти две сотни танков
  • 13.06 23:44
  • 131
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 13.06 22:27
  • 52
В США российский Су-57 назвали худшим в мире истребителем пятого поколения
  • 13.06 20:30
  • 129
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 13.06 19:23
  • 25
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 13.06 19:21
  • 6
Заместителю министра обороны РФ Алексею Криворучко продемонстрировали новые комплексы вооружения
  • 13.06 17:07
  • 18
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 13.06 13:11
  • 19
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 13.06 07:19
  • 2
Шойгу посмотрел подготовку морского спецназа
  • 13.06 03:39
  • 5
На Украине задумались о покупке «Железного купола»
  • 13.06 01:02
  • 3
Появилось первое изображение новейшего белорусского БТР-V2