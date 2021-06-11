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Интерфакс-АВН

Соглашение между РФ и Конго о военном сотрудничестве предполагает заходы кораблей и визиты авиации - документ

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Военнослужащие ВС Конго
Военнослужащие ВС Конго.
Источник изображения: wikimedia.org

Москва. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Российские военные корабли смогут заходить в Конго, а самолеты совершать посадку на территории этой страны.

Это предусматривает межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. Документ, подписанный 24 октября 2019 года, вступил в силу 15 апреля 2021 года. Текст соглашения в четверг опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение, в частности, предполагает официальные визиты делегаций, участие в военных учениях, встречи военных экспертов, обучение и подготовку военных кадров, а также заходы военных кораблей и визиты военной авиации.

Согласно документу, Россия и Конго будут обмениваться информацией по оборонным вопросам, развивать отношения в сфере совместной подготовки войск, обмениваться опытом в области миротворческой деятельности и взаимодействовать в мероприятиях по борьбе с терроризмом и пиратством.

В мае 2019 года Россия и Конго договорились о направлении российских военных специалистов в эту страну. Замминистра обороны РФ Александр Фомин заявлял, что в Конго есть большое количество военной и специальной техники советского производства, которая нуждается в ремонте.

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  • В новости упоминаются
Страны
Конго
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
Проекты
Военные учения
ИТ
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