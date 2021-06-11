Россия подтверждает настрой укреплять военно-техническое сотрудничество с Суданом - МИД РФ

В соглашение по пункту материально-технического обеспечения могут вноситься изменения до его ратификации

Москва. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Россия подтверждает свою готовность по укреплению военно-технического сотрудничества с Суданом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается нашей стороны, то мы подтверждаем заинтересованность в укреплении партнерства с Суданом в различных областях, включая военное и военно-техническое сотрудничество", - сказала она в четверг на брифинге в Москве.

Комментируя намерение властей Судана пересмотреть соглашение о российском пункте материально-технического обеспечения, дипломат сказала: "Документ пока не ратифицирован, потому что в условиях переходного периода в стране отсутствует обладающий необходимыми полномочиями законодательный орган власти".

"Соответственно, до вступления в силу того соглашения, в его текст могут вноситься отдельные изменения по согласованию и на усмотрение самих сторон", - подчеркнула Захарова.

В декабре 2020 года стало известно, что Россия и Судан подписали соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соглашении отмечалось, что максимальная численность российских военнослужащих в составе пункта ВМФ в Судане не будет превышать 300 человек. Документ предполагает, что в пункте ВМФ РФ в Судане одновременно могут находиться максимально четыре российских корабля.

В начале июня начальник генерального штаба ВС Судана Мохаммед Осман аль-Хусейн сообщил о намерении страны пересмотреть соглашения с РФ по военно-морской базе.

"Мы находимся в процессе пересмотра договора, подписанного между бывшим правительством Судана и Россией по российскому военному проекту на побережье Красного моря в Судане", - заявил он.

По его словам, так как данное соглашение было подписано при прежнем режиме и "не было ратифицировано законодательным органом, как того требует процедура одобрения международных договоров", то у Судана "есть возможность для внесения поправок и изменений" с учетом интересов страны.

"Поэтому мы пересматриваем его, чтобы определить интересы Судана в этом соглашении, и об этом шла речь на последних переговорах (с российской стороной)", - отметил Мохаммед Осман аль-Хусейн.

4 июня замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил "Интерфаксу", что посольство РФ в Хартуме получило разъяснения суданской стороны относительно намерения пересмотреть решение по созданию пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в этой стране.