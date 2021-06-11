Войти
Интерфакс-АВН

Россия подтверждает настрой укреплять военно-техническое сотрудничество с Суданом - МИД РФ

260
0
0
Встреча экипажа российского военного корабля в порту Судана, февраль 2021 год
Встреча экипажа российского военного корабля в порту Судана, февраль 2021 год.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Sputnik

В соглашение по пункту материально-технического обеспечения могут вноситься изменения до его ратификации

Москва. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Россия подтверждает свою готовность по укреплению военно-технического сотрудничества с Суданом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается нашей стороны, то мы подтверждаем заинтересованность в укреплении партнерства с Суданом в различных областях, включая военное и военно-техническое сотрудничество", - сказала она в четверг на брифинге в Москве.

Комментируя намерение властей Судана пересмотреть соглашение о российском пункте материально-технического обеспечения, дипломат сказала: "Документ пока не ратифицирован, потому что в условиях переходного периода в стране отсутствует обладающий необходимыми полномочиями законодательный орган власти".

"Соответственно, до вступления в силу того соглашения, в его текст могут вноситься отдельные изменения по согласованию и на усмотрение самих сторон", - подчеркнула Захарова.

В декабре 2020 года стало известно, что Россия и Судан подписали соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соглашении отмечалось, что максимальная численность российских военнослужащих в составе пункта ВМФ в Судане не будет превышать 300 человек. Документ предполагает, что в пункте ВМФ РФ в Судане одновременно могут находиться максимально четыре российских корабля.

В начале июня начальник генерального штаба ВС Судана Мохаммед Осман аль-Хусейн сообщил о намерении страны пересмотреть соглашения с РФ по военно-морской базе.

"Мы находимся в процессе пересмотра договора, подписанного между бывшим правительством Судана и Россией по российскому военному проекту на побережье Красного моря в Судане", - заявил он.

По его словам, так как данное соглашение было подписано при прежнем режиме и "не было ратифицировано законодательным органом, как того требует процедура одобрения международных договоров", то у Судана "есть возможность для внесения поправок и изменений" с учетом интересов страны.

"Поэтому мы пересматриваем его, чтобы определить интересы Судана в этом соглашении, и об этом шла речь на последних переговорах (с российской стороной)", - отметил Мохаммед Осман аль-Хусейн.

4 июня замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил "Интерфаксу", что посольство РФ в Хартуме получило разъяснения суданской стороны относительно намерения пересмотреть решение по созданию пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в этой стране.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Судан
Проекты
2020-й год
ИТ
Похожие новости
18.05.2021
Корабли Балтфлота посетят Судан, где планируется создать базу ВМФ РФ
16.03.2021
Минобороны РФ сообщило об открытии представительства в Судане
12.02.2021
New York Times (США): как Америка терпит поражения в хакерских атаках на себя
09.12.2020
Россия за счет базы в Судане восстанавливает присутствие в Мировом океане - экс-начальник управления Минобороны РФ
30.11.2020
Голубь мира против козла отпущения
21.09.2020
Кто, где и за что сегодня воюет на планете
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.06 04:55
  • 126
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 11.06 03:59
  • 1
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 11.06 03:14
  • 12
Финляндия разочарована выходом России из ДОН
  • 11.06 01:02
  • 8
Разведка, обнаружение и целеуказание (варианты, в сравнении и авианосцем)
  • 10.06 23:28
  • 1
Десантники назвали преимущества БМД-4М
  • 10.06 23:22
  • 1
В мотострелковое соединение ВВО в Бурятии поступил новейший цифровой комплекс связи "Переселенец"
  • 10.06 23:13
  • 2
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 10.06 23:10
  • 6
Нужны ли России авианосцы
  • 10.06 21:55
  • 2208
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.06 21:46
  • 0
Ударные возможности российского флота (применительно к авианосцам)
  • 10.06 21:13
  • 19
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 10.06 21:06
  • 4
В США назвали проблемным российский «Меркурий»
  • 10.06 20:17
  • 1
Для подготовки будущих офицеров инженерных войск активно применяются современные тренажеры
  • 10.06 19:50
  • 1
Шойгу посмотрел подготовку морского спецназа
  • 10.06 19:17
  • 1
Около 90 процентов кадетов собираются поступать в вузы Минобороны