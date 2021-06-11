Стелс-корвет "Меркурий" может не войти в состав ВМФ, использоваться для отработки новых технологий - глава ОСК

Москва. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Стелс-корвет "Меркурий" проекта 20386 может стать опытным судном и не войти в боевой состав ВМФ России, сообщил "Интерфаксу" глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Если в рамках имеющегося нашего понимания на корвете будут применены современные технологии, то, собственно говоря, строительство его может затянуться до момента отработки этих технологий", - сказал Рахманов.

"А если принимать во внимание, что сам корабль может стать опытовым судном, тогда никогда (не войдет в состав ВМФ, - "ИФ). Оно будет бороздить морские просторы и отрабатывать новые технологии", - добавил глава ОСК.

По его словам, корвет не ждет судьба фрегата "Адмирал Горшков", сдача которого откладывалась несколько раз из-за необходимости доработки используемых на нем новых технологий. "Если это реально будет опытовое судно, то оно будет введено в эксплуатацию как опытовое судно", - отметил глава ОСК.

Рахманов также сообщил, что судьба корабля будет зависеть от того, "какое количество инноваций заказчик хотел бы на этом корвете иметь".

"Меркурий" - головной корабль проекта 20386. Этот проект разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Благодаря использованию композитных материалов, он сможет более полно использовать технологию "стелс", чем его предшественники.

Корветы проекта способны поражать надводные корабли и суда крылатыми ракетами корабельного ракетного комплекса, вести поиск и уничтожать подводные лодки противника торпедами малогабаритного противолодочного комплекса, обеспечивать боевую устойчивость кораблей и судов от ударов средств воздушного нападения противника зенитным ракетным комплексом, оказывать артиллерийскую поддержку высадке морских десантов.