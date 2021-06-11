УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна

Москва. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Опытно-промышленная партия бронетехники на платформе "Армата", которую "Уралвагонзавод" (УВЗ, "Ростех") готовится передать военным, будет значительной, сообщил "Интерфаксу" в четверг глава концерна Александр Потапов.

"Это не одна машина. Это больше, значительно больше", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько машин будет включать партия.

"Это опытно-промышленная партия в соответствие с госконтрактом, который мы выполняем в сроки, установленные этим госконтрактом", - сказал Потапов, не став уточнять детали.

4 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в 2022 году планируется поставка в войска опытно-промышленной партии бронетехники на платформе "Армата" - танков Т-14, боевых машин пехоты Т-15 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин Т-16.

Первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов сказал в апреле "Российской газете", что Минобороны РФ определит объёмы закупок "Арматы" после поставки опытной партии в 2022 году.

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов и руководитель Минпромторга Денис Мантуров ранее анонсировали начало серийных поставок в армию бронетехники на платформе "Армата" в 2021 году.

В августе 2018 года заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщал о планах серийных поставок до конца 2021 года 132 машин - танков Т-14 и БМП Т-15.

Ранее Юрий Борисов в бытность заместителем министра обороны РФ (ныне вице-премьер РФ) сообщал, что у Минобороны РФ есть контракт на поставку для войсковых испытаний двух батальонов танков Т-14 и батальона БМП Т-15.