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Интерфакс-АВН

Тихоокеанский флот в ходе крупного учения отработает охрану океанских коммуникаций и поиск подлодок - Минобороны РФ

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Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев. Архивное фото
Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ВМФ

Москва. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны РФ сообщило о старте оперативного учения в центральной части Тихоокеанского флота с привлечением до 20 надводных боевых кораблей и подлодок.

"В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил (войск) Тихоокеанского флота на 2021 год в центральной части Тихого океана проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне",- заявили в ведомстве в четверг.

Там сообщили, что корабельные тактические группы Тихоокеанского флота совершили переход протяженностью около 4 тыс. километров из пунктов базирования и произвели развертывание группировки сил флота в назначенном районе Тихого океана для выполнения учебных задач.

"К учению в дальней морской зоне привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения, в том числе флагман флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", оснащенные управляемым ракетным оружием, фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Громкий", "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов", а также суда материально-технического обеспечения",- отметили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, также в учении задействовано около 20 летательных аппаратов, в том числе дальние противолодочные самолёты Ту-142МЗ, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие самолёты ВКС России.

"В рамках учения отрабатываются задачи управления разнородной группировкой сил на значительном удалении от пунктов базирования при охране и обороне морских (океанских) коммуникаций, а также организации взаимодействия оперативной группировки кораблей и авиации по поиску и слежению за подводными лодками и корабельными группировками условного противника",- сообщили в Минобороны РФ.

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