НАТО и ЕС заполучили в партнеры Украину, где апартеид и сегрегация в ранге государственной политики - источник в МИД РФ

Москва. 10 июня. ИНТЕРФАКС - НАТО и ЕС в лице Украины обрели партнера, где апартеид и сегрегация в порядке вещей, считают в МИД России.

"Теперь у НАТО и ЕС партнёр, где апартеид и сегрегация возводится в ранг государственной политики. Ни больше, ни меньше", - сказал "Интерфаксу" в четверг источник в МИД РФ, комментируя намерение Украины отделить в стране "коренные народы" от "некоренных".

"Вероятно, это станет "украшением" Восточного партнерства", - добавил собеседник агентства.

18 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, закрепляющей список "коренных народов" страны без русских и белорусов.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что украинский законопроект о коренных народах стал мощным ударом по русским.

"Что касается всех народов, которые являются некоренными, то это для всех плохо, но для русского народа это имеет особое значение", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, которая транслировалась в выпуске "Вести в 20:00" на телеканале "Россия-1" ВГТРК.

Он напомнил, что, согласно переписи советского периода, речь идет о миллионах людей, которые писали себя русскими и проживали на этой территории. "Никто не захочет быть людьми второго сорта, я уже не говорю о дискриминации по языку и по другим составляющим нормальной жизни человека, но это приведет к тому, что сотни тысяч, а может, миллионы вынуждены будут либо уехать, не желая быть людьми второго сорта, либо начнут себя переписывать как-то по-другому", - сказал Путин.