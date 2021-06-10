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Интерфакс-АВН

Серьезным достижением саммита РФ-США станет формирование рамок дальнейшей работы по контролю над вооружениями - Рябков

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Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МИД РФ приложит все усилия, чтобы обеспечить позитивный итог саммита

Москва. 9 июня. ИНТЕРФАКС - МИД России в контактах с американскими коллегами приложит максимум усилий, чтобы обеспечить позитивный итог предстоящего российско-американского саммита, а его серьезным достижением, в частности, может стать формирование рамок дальнейшей работы с американцами в сфере стратегической стабильности, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Если получится сформировать рамки для дальнейшей работы по контролю над вооружениями, я думаю, это уже будет определенным достижением", - сказал Рябков журналистам по итогам сессии, посвященной российско-американским отношениям, в рамках "Примаковских чтений".

"Еще остается семь дней до саммита, и мы на нашем уровне в МИД в контактах с американцами сделаем максимум для того, чтобы шансы на положительный исход саммита повысились, и создать оптимальную площадку для лидеров, чтобы они смогли договориться по контролю над вооружениями и, возможно, по некоторым другим вопросам", - добавил замминистра.

Говоря о том, "есть ли шанс, что конфронтации в отношениях между Россией и США удастся избежать" и преодолеть проблемы, которые "множились в последнее время, наслаивались одна на другую", Рябков выразил убеждение в том, что "при наличии политической воли с американской стороны это получится".

"С нашей стороны есть не просто воля, а твердая решимость использовать все шансы для того, чтобы обеспечить поступательный ход двусторонних отношений", - заявил замминистра.

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