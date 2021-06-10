В этом году на выполнение госконтрактов предприятиям ОПК Тверской области запланировано выделить 3,4 млрд. руб.

ЦАМТО, 9 июня. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Тверскую область провел встречу с губернатором региона Игорем Руденей.

В ходе встречи, которая состоялась на территории Тверского суворовского военного училища, Сергей Шойгу сообщил, что оборонные предприятия Тверской области получают на реализацию госконтрактов в интересах Минобороны России свыше 3 млрд. руб.

"В интересах Минобороны в Тверской области реализуются десятки долгосрочных контрактов. По итогам прошлого года региональными предприятиями освоено порядка 4 млрд. руб. В текущем году на выполнение госконтрактов запланировано выделить 3,4 млрд. руб.", – сказал глава военного ведомства.

Министр обороны России отметил, что Тверская область вносит большой вклад в укрепление обороноспособности государства и оснащение армии современной техникой. Между военным ведомством и областью налажено плодотворное взаимодействие по многим направлениям.

"Основной объем государственных заданий в интересах Минобороны выполняют Тверской вагоностроительный завод и НИИ "Центрпрограммсистем", – уточнил Сергей Шойгу.

В ходе в ходе встречи с губернатором Тверской области министр обороны России также объявил о запуске проекта по приведению к современным требованиям военных комиссариатов и пунктов отбора граждан на военную службу во всех регионах страны.

"Нам нужно приводить в порядок наши военкоматы. Военные комиссариаты в армии – это как гардероб в театре. Предлагаю дать старт этому большому мероприятию – приведению в образцовый вид военкоматов, чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию", – цитирует Сергея Шойгу Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.