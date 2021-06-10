The National Interest (США): планирующая авиабомба «Дрель» — новое супероружие России?

Гиперзвуковые ракеты? Для России это вчерашний день. У новой самонаводящейся бомбы меньше радиус поражения, чем у более мощных и дорогостоящих видов оружия, но ее преимущество в другом: она идеально уничтожает движущиеся цели. Американский военный эксперт восхищается новой российской авиабомбой, которая смогла совместить эффективные высокие технологии и относительно невысокую стоимость.

Сейчас много говорят об усилиях России по разработке гиперзвуковых ракет, но Москва также работает над созданием более экономичного и простого боеприпаса, каким может стать планирующая авиационная бомба "Дрель". Ее серийное производство может начаться в 2023 году.

"Я считаю, что мы завершим проект "Дрель" уже в следующем году", - сказал генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков. Это акционерное общество входит в состав государственной корпорации "Ростех".

"Если мы завершим испытания в следующем году, то в принципе с 2023 года сможем уже начать серийное производство", - сказал в среду Насенков, присутствовавший на съезде Союза машиностроителей России.

Планирующая авиационная бомба ПБК-500У "Дрель" разрабатывалась в научно-производственном объединении "Базальт", входящем в состав концерна "Техмаш", начиная с 2016 года. "Дрель" предназначена для уничтожения танков, наземных РЛС, командных пунктов и даже энергетических установок зенитно-ракетных комплексов. Бомба наводится на цель при помощи инерциальной системы и ГЛОНАСС (глобальная навигационная спутниковая система). "Дрель" - это малозаметная кассетная планирующая бомба. Ее вес составляет более 500 килограммов, а радиус действия - от 30 до 50 километров.

В сегодняшней версии "Дрели" имеется 15 самоприцеливающихся противотанковых боевых элементов СПБЭ-К, каждый из которых весит примерно 15 килограммов. Таким образом, они не достигают 20-килограммового лимита, установленного в 2008 году Конвенцией по кассетным боеприпасам.

Сообщается, что бомба оснащена системой распознавания "свой-чужой" и средствами радиоэлектронной борьбы, что делает ее неуязвимой для помех и обнаружения вражескими РЛС. Разработчики бомбы из НПО "Базальт" также думают об установке на ПБК-500У пульсирующего воздушно-реактивного двигателя, чтобы еще больше увеличить ее дальность.

Предполагается, что эта бомба, у которой меньше радиус поражения, чем у более мощных и дорогостоящих видов оружия, может оказаться идеальной для уничтожения противника, находящегося в движении. Как сообщалось ранее, "Дрель" должна была стать экономичным средством поражения, и ничего лишнего ее разработчики не планировали. Они говорили: "Это же абсурд - уничтожать джип за 15 000 долларов ракетой "воздух-земля", которая стоит 500 000 долларов". Таким образом, "Дрель" стала экономичным оружием, которое можно применять в конфликтах низкой интенсивности.

Носителем для этой бомбы могут стать самые разные российские самолеты средней дальности, в том числе, бомбардировщик Ту-22М и Су-24. Сообщается также, что бомба совместима с Су-57.

Разрабатывали ее довольно долго. "Дрель" выставили на всеобщее обозрение на российской выставке оружия "Армия 2017", и в то время зазвучали предположения, что первые бомбы начнут поступать на вооружение к концу 2018 года. Прошло гораздо больше времени, однако серийное производство ПБК-500У так пока и не начато. Задержки могут быть связаны с тем, что разработчики хотели испытать бомбу в Сирии перед началом производства.

Питер Сучиу (Peter Suciu)