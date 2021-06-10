От малых кораблей – мало не покажется

Малый ракетный корабль «Одинцово» Балтийского флота нанес удары крылатыми ракетами «Калибр». А малые десантные корабли на воздушной подушке «Евгений Кочешков» и «Мордовия» накрыли условного противника артиллерией.

В ходе планового выхода в море экипаж МРК «Одинцово» получил приказ нанести удары по кораблям и береговым объектам. Сначала моряки выполнили электронные ракетные пуски по мишеням, имитирующим корабельный отряд. А затем – по целям на суше.

Стрельба велась с использованием ракетного комплекса «Калибр-НК», сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. В результате пусков все назначенные цели были успешно поражены.

В ходе маневров МРК «Одинцово» также выполнил отражение налета с помощью ствольной артиллерии и отработал упражнения по постановке радиоэлектронных помех.

Тем временем в соседнем морском полигоне МДКВП «Евгений Кочешков» и «Мордовия» тоже должны были поразить надводные и воздушные цели. Стрельбы выполнялись из 30-мм автоматических установок комплекса АК-630. И все объекты были уничтожены.

Кроме того, экипажи провели учения по борьбе за живучесть, радиационной, химической и биологической защите кораблей в море.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)