В Ставрополе военнослужащим полка ВДВ вручили комплект новейшей боевой техники БМД-4М и БТР-МДМ

ЦАМТО, 9 июня. В соответствии с госпрограммой оснащения соединений и воинских частей ВДВ новейшими образцами ВВСТ в гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк Новороссийского гвардейского десантно-штумового горного соединения ВДВ поступил батальонный комплект военной техники.

Батальонный комплект боевых машин нового поколения БМД-4М и БТР МДМ "Ракушка" – десятый по счету, который поступил на вооружение ВДВ за последние несколько лет.

Новая техника передана военнослужащим десантно-штурмового батальона, дислоцированного в г.Ставрополь: на территории военного городка 8 июня состоялась церемония вручения экипажам 39 ед. бронетехники. Гвардейцам вручили формуляры от 31 БМД-4М и 8 БТР МДМ.

Экипажи боевых машин в течение двух месяцев проходили курс переподготовки для работы с техникой на базе учебного центра (подготовки младших специалистов) ВДВ в г.Омске, где получили соответствующую классную квалификацию.

"Сегодня для военнослужащих действительно знаменательное событие. Решением командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова комплект новейших боевых машин передан военнослужащим десантно-штурмового батальона в г.Ставрополь. Для гвардейцев-десантников на юге России это уже второй комплект новейших боевых машин. В конце 2020 года первый комплект техники был поставлен в гвардейский десантно-штурмовой полк, дислоцированный в Новороссийске. До конца текущего года по программе перевооружения Воздушно-десантных войск спланирована поставка еще трех комплектов боевых машин", – отметил в своем обращении к военнослужащим заместитель командующего ВДВ по вооружению генерал-майор Алексей Рагозин.

В торжественном мероприятии на территории гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка приняли участие представители командования ВДВ, Новороссийского десантно-штурмового горного соединения, представители Ставропольской областной администрации, ветераны части и Воздушно-десантных войск, школьники и юнармейцы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.