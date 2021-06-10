Рогозин заявил, что в РФ достаточно ракет, чтобы выйти на первое место по числу пусков

По словам гендиректора Роскосмоса, существует проблема со спутниками, потому что иногда не хватает их элементов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Число ракет-носителей космического назначения в РФ достаточно, чтобы выйти на первое место по количеству пусков. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в среду.

"Ракеты космического назначения мы делаем прекрасного качества, и их достаточно, чтобы выйти на первое место по количеству пусков, у нас проблема именно со спутниками, потому что не хватает иногда элементов этих спутников", - отметил Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Ранее глава Роскосмоса, выступая в Госдуме, сообщил, что Россия не может запустить некоторые спутники из-за отсутствия микросхем, которые нельзя поставлять в РФ из-за санкций.

США начали вводить антироссийские санкции в марте 2014 года, обосновав их необходимость конфликтом на юго-востоке Украины и вхождением Крыма в состав России. Санкции предусматривают визовые ограничения и блокирование собственности и счетов физических и юридических лиц, а также запрет на поставки вооружений, технологий двойного назначения и высокотехнологичного оборудования.