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Интерфакс-АВН

Военные Мьянмы посетили РФ для знакомства с производством "Панцирей" - источник

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"Панцирь-С1"
"Панцирь-С1".
Источник изображения: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Военная делегация Мьянмы приезжала в Россию для ознакомления с производством комплексов противовоздушной обороны (ПВО) "Панцирь", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Недавно военная делегация Мьянмы приезжала в Россию на завод-производитель ЗРПК "Панцирь", чтобы посмотреть этапы производства", - заявил собеседник агентства.

Он отметил, что посещение завода предусмотрено ранее подписанным контрактом на поставку этих комплексов ПВО.

Как сообщал "Интерфакс", в январе в ходе визита в Мьянму министра обороны РФ Сергея Шойгу было подписано соглашение о поставке Мьянме зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) ближнего действия "Панцирь-С1", а также разведывательных беспилотников "Орлан-10Е" и радиолокационных станций.

20 января замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что Мьянма в ближайшие годы может получить авиа- и бронетехнику, а также средства ПВО российского производства.

"Россия уже поставила в Мьянму самолёты МиГ-29 и Як-130, вертолёты Ми-17 и Ми-24. В ближайшие годы рассматривается возможность поставки других образцов современной авиационной техники, бронетанковой, средств противовоздушной обороны российского производства", - заявил Фомин в интервью телеканалу RT.

В 2018 году между Россией и Мьянмой была достигнута договоренность о покупке шести самолётов Су-30.

У вооружённых сил Мьянмы есть боевая техника российского производства: вертолёты Ми-24, Ми-35 и Ми-17, истребители МиГ-29, учебно-боевые самолёты Як-130, зенитные ракетные комплексы "Печора-2". В российских военных вузах проходят обучение военнослужащие из этой страны.

ЗРПК "Панцирь" (разработан КБ приборостроения им. Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

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