Россия не отказывается от диалога с НАТО, но позитивной повестки для проведения СРН пока нет - замглавы МИД РФ Грушко

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Россия не отказывается от диалога с НАТО, но позитивной повестки для проведения Совета Россия-НАТО пока нет, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"От диалога мы не отказываемся. Но говорить о проведении заседания Совета Россия-НАТО пока не реалистично, позитивной повестки дня нет", - сказал он во вторник "Интерфаксу".

Он подчеркнул, что говорить о том, что Москва когда-то отказывалась от диалога с альянсом, неправильно.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО контактирует с РФ по вопросу созыва СРН, однако положительного ответа пока нет.

"Мы предложили России провести новое заседание СРН. Пока что мы не получили положительного ответа. Однако мы поддерживаем контакты с Россией насчет возможности проведения такого заседания", - сказал он, выступая в Атлантическом совете.

Столтенберг в очередной раз напомнил, что НАТО в том, что касается России, придерживается политики, сочетающей усиление оборонных возможностей и диалог.