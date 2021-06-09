Войти
Интерфакс-АВН

Россия не отказывается от диалога с НАТО, но позитивной повестки для проведения СРН пока нет - замглавы МИД РФ Грушко

489
0
0
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Россия не отказывается от диалога с НАТО, но позитивной повестки для проведения Совета Россия-НАТО пока нет, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"От диалога мы не отказываемся. Но говорить о проведении заседания Совета Россия-НАТО пока не реалистично, позитивной повестки дня нет", - сказал он во вторник "Интерфаксу".

Он подчеркнул, что говорить о том, что Москва когда-то отказывалась от диалога с альянсом, неправильно.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО контактирует с РФ по вопросу созыва СРН, однако положительного ответа пока нет.

"Мы предложили России провести новое заседание СРН. Пока что мы не получили положительного ответа. Однако мы поддерживаем контакты с Россией насчет возможности проведения такого заседания", - сказал он, выступая в Атлантическом совете.

Столтенберг в очередной раз напомнил, что НАТО в том, что касается России, придерживается политики, сочетающей усиление оборонных возможностей и диалог.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
NATO
Похожие новости
15.11.2019
"Потерял актуальность": Минск не устраивает договор с Москвой
16.09.2019
Ставка на лидерство
06.07.2018
В МИД РФ выражают обеспокоенность увеличением военного бюджета НАТО
29.01.2015
Во Вьетнам доставлена очередная подлодка "Варшавянка", заказанная у России
25.04.2014
Европа вооружает российскую армию ("Lettera43", Италия)
06.02.2013
Шведской армии не хватает сил на Россию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.06 12:29
  • 1
Глава ОСК: проблемы с поставками иностранного оборудования не влияют на военные заказы
  • 09.06 11:40
  • 6
Финляндия разочарована выходом России из ДОН
  • 09.06 11:01
  • 2
Сухогруз российского «Калибра»
  • 09.06 10:59
  • 3
«Кузнецов» ждет потомка
  • 09.06 10:24
  • 5
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 09.06 06:18
  • 120
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 09.06 02:28
  • 1
Шойгу проверил на заводе "Дагдизель" ход выполнения гособоронзаказа
  • 09.06 02:07
  • 3
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 09.06 02:03
  • 3
В США назвали проблемным российский «Меркурий»
  • 09.06 00:58
  • 1
Дипломатия истребителей
  • 08.06 23:06
  • 1
Американцы разработали «Несокрушимый щит» от крылатых ракет
  • 08.06 23:05
  • 3
России срочно нужны военно-транспортные самолеты
  • 08.06 22:42
  • 1
СМИ раскрыли новые детали дела о рекордной взятке в Минобороны
  • 08.06 19:55
  • 815
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.06 19:51
  • 38
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ