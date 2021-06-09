Канада препятствует экспорту ПВН и продукции двойного назначения в Китай

ЦАМТО, 8 июня. Согласно недавно опубликованному канадским правительством отчету, в 2020 году Канада отклонила 43 запроса национальных компаний по продаже товаров и технологий военного и двойного назначения в Китай.

Как сообщает Janes Defence Weekly, судя по "Отчету об экспорте товаров военного назначения Канады за 2020 год", 28 заблокированных запросов на получение экспортных разрешений связаны с продажами материковому Китаю, а остальные относятся к специальному административному району Гонконг.

Согласно отчету, опубликованному правительственным департаментом, курирующим внешние связи и торговлю страны Global Affairs Canada (GAC), обосновывая отказы в экспорте, Канада указала, что принятые решения "соответствуют внешнеполитическим и оборонным интересам Канады".

Детали заблокированных запросов на получение разрешений не разглашаются. Однако, согласно отчету, большинство попыток было связано с продажами в категориях 1-6 (по классификации канадского экспортного контроля), которые охватывают датчики и лазеры двойного назначения. Некоторые разрешения также связаны со специальными материалами двойного назначения, аэрокосмическими и двигательными технологиями.

В целом, отказы в экспорте Китаю составили 74% всех заблокированных попыток продаж канадских экспортеров. Всего было зафиксировано 58 отказов в экспорте, что представляет собой "значительное увеличение" числа отказов в выдаче разрешений по сравнению с предыдущими годами. С 2016 года, когда в отчет начали включать информацию об отклоненных запросах на получение экспортных разрешений, фиксировалось менее 10 отказов в год.

В 2020 календарном году общая стоимость канадского экспорта контролируемых товаров и технологий военного назначения составила 1,966 млрд. канад. долл. (1,63 млрд. долл. США). Согласно отчету, это на 48% ниже достигнутого в 2019 году показателя, составившего 3,757 млрд. канад. долл.

В отчете говорится, что снижение в основном связано с уменьшением в 2020 году на 1,553 млрд. канад. долл. по сравнению с 2019 годом стоимости экспорта ПВН в Саудовскую Аравию.

По мнению экспертов Janes, значительное количество зафиксированных отказов в экспорте Китаю отражает растущую озабоченность Запада в отношении реализуемой Пекином стратегии "военно-гражданского слияния" MCF (military-civil fusion), целью которой является поддержка развития военных технологий с помощью продуктов и технологий коммерческого и двойного назначения.

Администрация Дональда Трампа ввела ряд мер для решения проблемы MCF, связанной с импортом из США технологий двойного назначения и связанных с этим инвестиций. Позднее, в апреле этого года, комитет Сената США по международным отношениям предложил ряд мер для противодействия стратегии MCF в "Акте о стратегической конкуренции 2021 года". В частности, было предложено решать проблему MCF путем более тесного сотрудничества США с их ключевыми союзниками.