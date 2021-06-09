Войти
ЦАМТО

Канада препятствует экспорту ПВН и продукции двойного назначения в Китай

391
0
0
Флаг Канады
Флаг Канады.
Источник изображения: © Flickr / Dennis Jarvis

ЦАМТО, 8 июня. Согласно недавно опубликованному канадским правительством отчету, в 2020 году Канада отклонила 43 запроса национальных компаний по продаже товаров и технологий военного и двойного назначения в Китай.

Как сообщает Janes Defence Weekly, судя по "Отчету об экспорте товаров военного назначения Канады за 2020 год", 28 заблокированных запросов на получение экспортных разрешений связаны с продажами материковому Китаю, а остальные относятся к специальному административному району Гонконг.

Согласно отчету, опубликованному правительственным департаментом, курирующим внешние связи и торговлю страны Global Affairs Canada (GAC), обосновывая отказы в экспорте, Канада указала, что принятые решения "соответствуют внешнеполитическим и оборонным интересам Канады".

Детали заблокированных запросов на получение разрешений не разглашаются. Однако, согласно отчету, большинство попыток было связано с продажами в категориях 1-6 (по классификации канадского экспортного контроля), которые охватывают датчики и лазеры двойного назначения. Некоторые разрешения также связаны со специальными материалами двойного назначения, аэрокосмическими и двигательными технологиями.

В целом, отказы в экспорте Китаю составили 74% всех заблокированных попыток продаж канадских экспортеров. Всего было зафиксировано 58 отказов в экспорте, что представляет собой "значительное увеличение" числа отказов в выдаче разрешений по сравнению с предыдущими годами. С 2016 года, когда в отчет начали включать информацию об отклоненных запросах на получение экспортных разрешений, фиксировалось менее 10 отказов в год.

В 2020 календарном году общая стоимость канадского экспорта контролируемых товаров и технологий военного назначения составила 1,966 млрд. канад. долл. (1,63 млрд. долл. США). Согласно отчету, это на 48% ниже достигнутого в 2019 году показателя, составившего 3,757 млрд. канад. долл.

В отчете говорится, что снижение в основном связано с уменьшением в 2020 году на 1,553 млрд. канад. долл. по сравнению с 2019 годом стоимости экспорта ПВН в Саудовскую Аравию.

По мнению экспертов Janes, значительное количество зафиксированных отказов в экспорте Китаю отражает растущую озабоченность Запада в отношении реализуемой Пекином стратегии "военно-гражданского слияния" MCF (military-civil fusion), целью которой является поддержка развития военных технологий с помощью продуктов и технологий коммерческого и двойного назначения.

Администрация Дональда Трампа ввела ряд мер для решения проблемы MCF, связанной с импортом из США технологий двойного назначения и связанных с этим инвестиций. Позднее, в апреле этого года, комитет Сената США по международным отношениям предложил ряд мер для противодействия стратегии MCF в "Акте о стратегической конкуренции 2021 года". В частности, было предложено решать проблему MCF путем более тесного сотрудничества США с их ключевыми союзниками.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Китай
Саудовская Аравия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
Похожие новости
30.11.2020
Голубь мира против козла отпущения
16.11.2020
«Артемида»: как США хотят закрепиться на Луне
05.08.2020
Беспроводные сети пятого поколения в Израиле
13.02.2020
Европейская оборона: пора переходить от слов к делу? (Atlantico, Франция)
12.11.2018
Новый Наполеон: зачем Макрон собирает армию Европы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.06 12:29
  • 1
Глава ОСК: проблемы с поставками иностранного оборудования не влияют на военные заказы
  • 09.06 11:40
  • 6
Финляндия разочарована выходом России из ДОН
  • 09.06 11:01
  • 2
Сухогруз российского «Калибра»
  • 09.06 10:59
  • 3
«Кузнецов» ждет потомка
  • 09.06 10:24
  • 5
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 09.06 06:18
  • 120
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 09.06 02:28
  • 1
Шойгу проверил на заводе "Дагдизель" ход выполнения гособоронзаказа
  • 09.06 02:07
  • 3
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 09.06 02:03
  • 3
В США назвали проблемным российский «Меркурий»
  • 09.06 00:58
  • 1
Дипломатия истребителей
  • 08.06 23:06
  • 1
Американцы разработали «Несокрушимый щит» от крылатых ракет
  • 08.06 23:05
  • 3
России срочно нужны военно-транспортные самолеты
  • 08.06 22:42
  • 1
СМИ раскрыли новые детали дела о рекордной взятке в Минобороны
  • 08.06 19:55
  • 815
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.06 19:51
  • 38
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ