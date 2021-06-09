В ходе инцидента в РКК "Энергия" космические корабли не пострадали - пресс-служба

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Космические корабли не пострадали в ходе инцидента с деформацией фундамента одного из корпусов предприятия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ракетно-космической корпорации "Энергия".

"Не пострадали", - сообщили в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос.

Там проинформировали, что в ходе строительных работ "на территории РКК "Энергия" произошло проседание почвы и деформация фундамента корпуса предприятия".

"В настоящий момент для продолжения штатной работы корпуса комиссия рассматривает различные варианты перемещения изделий на другие площади предприятия, или укрепления конструкции", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, угрозы дальнейшей деформации фундамента на сегодняшний день нет.