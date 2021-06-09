Целый ряд вопросов к саммиту РФ-США находится в продвинутой стадии подготовки - Рябков

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Целый ряд вопросов к саммиту РФ-США находится в продвинутой стадии подготовки, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы готовимся к саммиту предельно основательно. Целый ряд вопросов находятся в продвинутой стадии проработки, не все они закрыты, о результатах говорить, разумеется, не буду, преждевременно", - сказал он журналистам, выступая в Госдуме.

"Мы как ведомство фокусируемся на тех сюжетах, где, хотелось бы надеяться, получится обеспечить движение вперёд и зафиксировать некий прогресс. На первом плане здесь я бы выделил, разумеется, тематику стратегической стабильности. Мы не можем дальше держать паузу в этой сфере, нам нужно наконец двигаться структурированным систематическим регулярным образом в направлении лучше понимания, что возможно, что невозможно", - продолжил Рябков.

Он подчеркнул, что срыв Вашингтоном Договора по открытому небу "не настраивает на позитивный лад", однако Москва свои усилия продолжит.