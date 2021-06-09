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Интерфакс-АВН

Российско-американское взаимодействие на самой низкой точке с момента "холодной войны" - Ушаков

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Президент России Владимир Путин и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Президент России Владимир Путин и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Отношения России и США необходимо выводить из самой низшей точки, в которой они находятся с момента "холодной войны", это в интересах не только двух стран, но и всего мира, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Выступая на форуме "Примаковские чтения", Ушаков отметил, что в преддверии встречи президентов России и США, намеченной на 16 июня в Женеве, логично уделить внимание российско-американским отношениям.

"Взаимодействие двух стран, это всем хорошо известно, находится, пожалуй, на самой низкой точке со времен "холодной войны". Понятно, что с этим нужно что-то делать, ведь реальные риски создаются не только для этих двух крупных стран, но и для всего мира", - сказал Ушаков.

Говоря о ситуации в мире, помощник президента отметил, что обстановка продолжает осложняться. "Становится все менее предсказуемой, деградирует, и об этом упомянул президент (Владимир Путин-ИФ), глобальная система безопасности, в целом нарастает конфликтный потенциал", - сказал Ушаков, заметив, что на фоне неурегулированных многих застарелых региональных кризисов появляются новые локальные очаги напряженности.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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