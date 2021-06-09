Бомбардировщики Су-34 уничтожили железнодорожные узлы "противника" на учении под Курганом - ЦВО

Екатеринбург. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Летчики истребителей-бомбардировщиков Су-34 смешанного авиаполка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Челябинской области, нанесли ракетно-бомбовые удары и уничтожили железнодорожные узлы условного противника на учении под Курганом, сообщает пресс-служба ЦВО во вторник.

"В летно-тактическом учении, которое завершится в конце недели, задействовано 11 истребителей-бомбардировщиков Су-34, около 25 единиц наземной техники и более 300 военнослужащих", - говорится в сообщении.

В рамках учения экипажи Су-34 нанесли последовательные удары неуправляемыми ракетами класса "воздух-поверхность" и авиабомбами по наземным целям, действуя в составе ударных групп. Огневое поражение мишеней, имитирующих крупные узлы железнодорожных станций, летчики осуществили с малых и средних высот, уточняет ЦВО.

Всего в ходе первого в летнем учебном периоде учения по отработке ракетно-бомбовых ударов экипажи Су-34 совершили более 30 вылетов и уничтожили свыше 50 наземных целей условного противника.

Су-34 разработан в компании "Сухой" (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию), серийно выпускается с 2005 года. Предназначен для поражения наземных и воздушных объектов противника в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях. На Су-34 используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности. Дальность полета - до четырех тысяч км, скорость полета - до 1900 км/ч. Боевая нагрузка самолета - до восьми тонн. Экипаж Су-34 - два человека.