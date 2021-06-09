Войти
Интерфакс-АВН

Госпогранслужба Украины сообщает об усиленных мерах охраны границы с Белоруссией, в том числе на речных участках

398
0
0
Военнослужащие
Военнослужащие ВС Белоруссии.
Источник изображения: www.belvpo.com

Киев. 8 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украинские пограничники на границе с Белоруссией продолжают наблюдать за движением иностранных судов, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Государственная пограничная служба Украины продолжает обеспечивать усиленные меры охраны границы с Республикой Беларусь, в том числе и на речных участках. В то же время осуществляется отслеживание движения иностранных судов, пересекающих границу Украины с Беларусью по рекам Припять и Днепр", - говорится в сообщении.

В частности, суда сопровождают патрульные катера и контролируют пограничные наряды, в том числе из мест длительного несения службы. Заход судов на территорию Украины происходит как для транзитного перехода территории государства, так и для движения в украинские порты.

"Встретив иностранное судно пограничники Житомирского и Черниговского отрядов обеспечивают постоянное наблюдение за его движением и сопровождение. Кроме того, к мероприятиям контроля приобщаются и силы 10-го отдельного отряда оперативного реагирования "Дозор", которые находятся на усилении этого участка границы", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в случае остановки судна на ночлег, пограничники поддерживают пограничный режим в пределах зоны его стоянки. Для контроля за движением судов также активно применяют беспилотную авиацию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Украина
Похожие новости
08.10.2018
Т-72БМЭ против Т-64БВ: белорусский танк превзошел украинского соперника
23.05.2016
Георгий Каламанов: в странах АСЕАН есть интерес к российскому авиапрому
28.07.2014
Санкции без границ
21.07.2014
Деньги как по заказу
14.02.2012
Объединенной системе противовоздушной обороны СНГ - 17 лет
09.02.2012
Основные тенденции милитаризации Азербайджана. Военно-техническое исследование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.06 12:29
  • 1
Глава ОСК: проблемы с поставками иностранного оборудования не влияют на военные заказы
  • 09.06 11:40
  • 6
Финляндия разочарована выходом России из ДОН
  • 09.06 11:01
  • 2
Сухогруз российского «Калибра»
  • 09.06 10:59
  • 3
«Кузнецов» ждет потомка
  • 09.06 10:24
  • 5
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 09.06 06:18
  • 120
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 09.06 02:28
  • 1
Шойгу проверил на заводе "Дагдизель" ход выполнения гособоронзаказа
  • 09.06 02:07
  • 3
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 09.06 02:03
  • 3
В США назвали проблемным российский «Меркурий»
  • 09.06 00:58
  • 1
Дипломатия истребителей
  • 08.06 23:06
  • 1
Американцы разработали «Несокрушимый щит» от крылатых ракет
  • 08.06 23:05
  • 3
России срочно нужны военно-транспортные самолеты
  • 08.06 22:42
  • 1
СМИ раскрыли новые детали дела о рекордной взятке в Минобороны
  • 08.06 19:55
  • 815
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.06 19:51
  • 38
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ