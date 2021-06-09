Госпогранслужба Украины сообщает об усиленных мерах охраны границы с Белоруссией, в том числе на речных участках

Киев. 8 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украинские пограничники на границе с Белоруссией продолжают наблюдать за движением иностранных судов, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Государственная пограничная служба Украины продолжает обеспечивать усиленные меры охраны границы с Республикой Беларусь, в том числе и на речных участках. В то же время осуществляется отслеживание движения иностранных судов, пересекающих границу Украины с Беларусью по рекам Припять и Днепр", - говорится в сообщении.

В частности, суда сопровождают патрульные катера и контролируют пограничные наряды, в том числе из мест длительного несения службы. Заход судов на территорию Украины происходит как для транзитного перехода территории государства, так и для движения в украинские порты.

"Встретив иностранное судно пограничники Житомирского и Черниговского отрядов обеспечивают постоянное наблюдение за его движением и сопровождение. Кроме того, к мероприятиям контроля приобщаются и силы 10-го отдельного отряда оперативного реагирования "Дозор", которые находятся на усилении этого участка границы", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в случае остановки судна на ночлег, пограничники поддерживают пограничный режим в пределах зоны его стоянки. Для контроля за движением судов также активно применяют беспилотную авиацию.