«Порубщик» – новое вино в старой бочке

Промышленность не в состоянии обеспечить крыльями новый воздушный комплекс РЭБ

Предприятия, входящие в состав концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), давно и в высшей степени успешно создают наземные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). И счет им идет уже на десятки. Есть среди них уникальные, не имеющие аналогов в мире и по боевой эффективности, и по глубине научно-технической проработки. Но это на земле. В воздухе же картина была даже не печальная, а катастрофическая. Почти четверть века – с 1993 по 2016 год в составе ВВС России не было ни одного самолета РЭБ. И вдруг картина резко поменялась.

Пилоты и операторы специальной авиации только-только освоили постсоветский первенец – Ил-22ПП «Порубщик», как появились сведения от компетентных источников в оборонной промышленности о начале разработки нового самолета РЭБ под условным названием «Порубщик-2». Вероятно, причина такого ускорения состоит не только в стремлении улучшить характеристики радиоэлектронного комплекса, но и в невозможности построить больше трех уже имеющихся «Порубщиков». Самолеты для комплекса РЭБ закончились.

В эпоху лампы и реле

«Порубщик» – мощный комплекс, имеющий большую дальность помехового воздействия на радиоэлектронные системы противника. Многие его характеристики, в том числе и дальность излучения сигналов, засекречены. Но можно утверждать, что «глушилки» «Порубщика» действуют в радиусе не одной сотни километров. Поэтому он размещен на борту самолета, имеющего большую грузоподъемность и значительный объем фюзеляжа. Таким самолетом является гражданский авиалайнер Ил-18.

Как было сказано выше, в ВВС сейчас эксплуатируются только три самолета РЭБ. Это мало, если сравнить с ситуацией советского периода. После войны за тридцать с небольшим лет было построено больше семидесяти таких самолетов на базе Ан-12, Ту-16 и Як-28.

Наиболее совершенными для своего времени были Ту-16П и Як-28ПП, в которых использовались комплексы постановки активных помех «Букет». Аппаратура была аналоговая, элементная база – ламповая и релейная. И в таком виде эти самолеты дожили до 90-х годов. Тем не менее комплекс «Букет» был достаточно эффективным и к концу своего существования. Хотя и функционально ограниченным. Он парализовал работу РЛС системы ПВО противника, помогая своей ударной авиации прорываться через заслон, образованный ЗРК. При этом Ту-16П и Як-28ПП выдавали целеуказание ударным самолетам для подавления РЛС противника. Носители «Букета» были способны вести ударные группы самолетов, вписывающиеся в условный круг диаметром пять километров, на дистанции порядка 600 километров.

“Два-три «Порубщика» в состоянии парализовать деятельность войск, дислоцированных в крупном позиционном районе, или сорвать наступление противника”

Комплекс постоянно модернизировался. В середине 60-х годов его работа стала полностью автоматической. «Букет» анализировал частоты, на которых работают РЛС обнаружения и наведения, и включал соответствующие помехи. Всего на борту имелось пять генераторов, которые специалисты называли «горшками». Каждый из них создавал помехи в своем диапазоне волн. Все они охватывали частотный спектр с длинами волн от 8 до 30 сантиметров.

В 70-е годы установлены антенны с еще более узкой диаграммой направленности. Это было сделано для того, чтобы помехи не влияли на работу электроники сопровождаемых самолетов.

В 70-е годы появился еще один постановщик помех – Як-28ПП. У него была расширенная функциональность за счет добавления комплекса «Фасоль». Помимо глушения сигналов РЛС, этот самолет подавлял радиоэлектронные средства управления войсками и линий связи.

Аппаратура «Букета» обладала рекордной мощностью излучаемых СВЧ-волн. Но за это приходилось платить. Несмотря на надежную, казалось бы, защиту экипажа путем экранирования, их служба считалась сопряженной с повышенной вредностью для здоровья. В связи с чем экипажи этих самолетов проходили регулярный медицинский контроль. Были у них и определенные материальные преференции.

В 80-е годы наметилось отставание комплексов, установленных на самолеты РЭБ, от все возрастающих технических возможностей новых РЛС, появившихся в системах ПВО войск стран НАТО. Ламповые и релейные схемы, имеющие низкое быстродействие, уже не были способны отслеживать скоростную девиацию (плавающее изменение) частот радаров противника. И в начале 90-х годов Ту-16П и Як-28ПП сняли с вооружения, хотя их технический ресурс еще не был исчерпан. Вполне понятно, тогда никто и не помышлял, что создавать новые самолеты РЭБ не нужно. Однако пауза растянулась почти на четверть века.

Смена поколений

Спохватились лишь в середине прошлого десятилетия, когда КРЭТ начала разработку абсолютно нового комплекса РЭБ, получившего название «Порубщик». При этом по отношению к прежнему «Букету» был совершен скачок в элементной базе – от радиоламп к микросхемам, минуя транзисторы.

В 2009 году был подписан контракт на постройку в рамках ОКР «Порубщик» опытного образца самолета постановщика помех и попутной разведки Ил-22ПП на Экспериментальном машиностроительном заводе им. В. М. Мясищева (город Жуковский). В качестве платформы для комплекса РЭБ был выбран четырехмоторный турбовинтовой самолет Ил-18. Точнее – построенный на его базе в середине 70-х годов воздушный пункт управления Ил-22 «Бизон». Разумеется, перед монтажом электронного оборудования был произведен капитальный ремонт этого уже немолодого самолета.

Летно-конструкторские испытания начались в 2011-м. Через три года стартовали государственные летные испытания «Порубщика», успешно завершившиеся в 2015-м. А к концу 2016 года в ВВС были переданы три самолета Ил-22ПП, построенных на базе «Бизонов».

Вполне понятно, что по отношению к «Букету» нельзя было не совершить качественный скачок. И он получился весьма значительным, что было предопределено серьезными успехами последних лет в области создания уникальных комплексов РЭБ. Именно КРЭТ на протяжении последних десяти лет является интеллектуальным лидером в этой области не только в России, но и в мире. По оценкам ведущих консалтинговых компаний Strategy Partners Group и Frost and Sullivan, на протяжении последних лет ежегодный объем российского рынка систем и средств РЭБ превышает 400 миллионов долларов. При этом доля продукции КРЭТ в системах РЭБ составляет около 94 процентов. Доля концерна на мировом рынке РЭБ приближается к семи процентам.

У «Порубщика», как и у самолетов ДРЛОиУ, запоминающаяся внешность. Его не перепутаешь ни с каким другим самолетом из-за выступающих с двух сторон фюзеляжа коробов из радиопрозрачного материала, в которых размещены антенны. Есть и еще одна антенна – тросовая, выпускающаяся в полете на несколько десятков метров.

Функциональность у Ил-22ПП, можно сказать, неограниченная. Он способен подавлять любые эфирные радиосигналы. Его «клиентами» являются радары систем ПВО, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, воздушные командные пункты, наземные узлы связи. Он прерывает радиообмен самолетов тактической и стратегической авиации, самолетов-разведчиков и беспилотников. Также «Порубщик» воздействует и на работу корабельной электроники. При этом могут подавляться и каналы связи с космическими объектами, которые выдают целеуказание или же используются для связи.

Существенное отличие от помеховых комплексов РЭБ предыдущего поколения – избирательность воздействия на электронику противника. Бортовой комплекс проводит разведку эфира, обнаруживая и идентифицируя источники сигналов, работу которых необходимо забить помехами. При этом фиксируются их координаты, как наземные или надводные, так и воздушные. После чего «Порубщик» начинает подавлять помехами источники радиосигнала абсолютно «симметрично», то есть строго на тех же самых частотах. Автоматически отслеживается изменение частоты их работы, точно так же меняются частоты помеховых воздействий.

За счет строгой частотной избирательности работы комплекса «Порубщик» достигаются два крайне полезных результата. Во-первых, Ил-22ПП, даже находясь в гуще своей боевой техники как воздушной, так и наземной, не влияет на правильную работу ее каналов связи. За комплексом «Букет» такой грешок водился.

Во-вторых, «Порубщику» нет необходимости расходовать громадную энергию. Для «Букета» такая расточительность была неизбежна, потому что его энергия размазывалась по довольно широкой спектральной полосе. То есть у него была никудышная дискретность. Если передатчик противника работал, скажем, на волне 17,35 сантиметра, то «Букет» включал «горшок» СПС-33, подавляющий волны в диапазоне от 12,5 до 22 сантиметров. «Порубщик» же строго воздействует на волну 17,35 сантиметра.

Есть и еще один момент. Антенны «Порубщика» имеют более узкую диаграмму луча, который направляется на источник сигналов противника. В связи с этим излучаемая энергия существенно меньше рассеивается в пространстве.

«Порубщик», как и все самолеты специальной авиации, с которыми у нас, увы, пусть и не качественная, но значительная количественная проблема, способен серьезно влиять на ход крупных войсковых операций. Если самолет ДРЛОиУ повысит эффективность действий истребительной авиации минимум на 30 процентов, то и самолет РЭБ может стать залогом боевых успехов. Два-три «Порубщика» в состоянии парализовать деятельность войск, дислоцированных в крупном позиционном районе, или сорвать наступление противника.

Новому комплексу новая платформа

Но для армии таких самолетов надо больше, чем три Ил-22ПП. Однако построить четвертый не представляется возможным из-за отсутствия летающей платформы. На базе Ил-18 были построены 20 самолетов – Ил-20 (разведчик), Ил-22 (воздушный командный пункт) и другие модификации. То есть свободных бортов для переоборудования в «Порубщиков» нет. На базе Ил-18 строились еще и противолодочные самолеты, а также «советские АВАКСы». Но и их никто в переделку не отдаст.

Для расширения парка самолетов РЭБ было решено выбрать другую платформу. На то был и еще один резон. Построенные в 70-е годы Ил-18 смогут прослужить еще лет 10–15, после чего все «Порубщики» будут списаны.

Вполне понятно, что под новую платформу было бы рационально модернизировать и аппаратную начинку самолета. Именно поэтому и появилось на исходе зимы сообщение от источника ТАСС о начале разработки «Порубщика-2». Разумеется, при этом не было раскрыто никаких данных по самому комплексу РЭБ. Было произнесена разве что дежурная фраза о том, что новый самолет сможет подавлять работу спутников противника. Это большинством СМИ было интерпретировано как выведение спутников из строя, до чего конструкторы в различных странах мира пока не дошли даже в дерзновенных мечтаниях.

Но вот подавление сигналов, приходящих с орбиты, – это дело для КРЭТ уже привычное. Например, наземный комплекс РЭБ «Красуха-4» подавляет сигналы GPS в радиусе 300 километров. Нет препятствий и для того, чтобы забивать помехами каналы связи, использующиеся для передачи информации. Так что сомневаться не приходится – «Порубщик-2» должен стать эффективным самолетом, у которого характеристики будут несколько лучше, чем у первых трех «Порубщиков». Но появится он, судя по нынешним срокам прохождения НИР, примерно в то же время, когда надо будет списывать Ил-22ПП.

В качестве платформы для «Порубщика-2» предлагается либо гражданский авиалайнер Ту-214, облюбованный военными для переделки в специализированные самолеты разведывательного и связного профиля, либо военно-транспортный Ил-76. К носителю предъявляются два требования: возможность размещения на борту значительного количества аппаратуры вместе с операторами и обеспечение длительного патрулирования.

Однако с самолетами может возникнуть серьезная проблема. Если в лучшие годы строили три-четыре Ту-214 в год, то сейчас лишь один самолет. Не лучше и с Ил-76. Старые модификации этого самолета уже изрядно изношены. Сейчас на Ульяновском авиазаводе производят современную модификацию Ил-76МД-90А. Но в гомеопатических количествах – по три борта в год. И за них идет настоящая драка, потому что этот самолет предназначен не только для военно-транспортной авиации. На его платформе должны делать еще и заправщик Ил-78М-90А, и самолет ДРЛОиУ А-100 «Премьер».

«Порубщиков-2» надо хотя бы десяток. А для «полноты счастья» гораздо больше, как считает член экспертного совета коллегии ВПК России Виктор Мураховский. Комментируя сообщение РИА «Новости» о «Порубщике-2», он сказал: «Думаю, для подавления сигнала спутниковой группировки потенциального противника нам необходимо по эскадрилье на каждое оперативно-стратегическое командование, то есть четыре эскадрильи по 12 самолетов».

48 бортов при нашей нищете в специальной и военно-транспортной авиации – это перебор. В богатейших США эксплуатируются 15 самолетов РЭБ EC-130H Compass Call, построенных на базе транспортника «Геркулес». Им этого хватает.

Владимир Тучков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 21 (884) за 8 июня 2021 года