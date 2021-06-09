F-35 – дорогой и немилый

Суперсовременный американский истребитель оказался негодным к воздушным боям

Два десятилетия сложнейших научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, мучительных доводок и доработок, оглушительных PR-кампаний и глухого ропота эксплуатантов завершились закономерным финалом. Авторитетный американский журнал Forbes опубликовал информацию, согласно которой руководство ВВС США признало перспективный и очень дорогой истребитель пятого поколения F-35 Lightning II ненадежным для службы.

Что это значит? В первую очередь невозможность реализации планов Пентагона заменить им «рабочую лошадку» истребительной авиации США – F-16 Fighting Falcon.

Серийный, да небоевой

По утверждению Дэна Грейзера, сотрудника проекта «Правительственный надзор», крайне ошибочно считать F-35 серийной боевой машиной. Это не более чем очень дорогой прототип, по неизвестной причине запущенный в массовое производство. Проведя тщательный анализ последнего отчета оборонного ведомства Соединенных Штатов, Грейзер акцентировал внимание на четырех ключевых проблемах нового истребителя:

полное отсутствие среды моделирования, обеспечивающей возможность разрабатываемому образцу подтверждения боевой эффективности. Проще говоря, разработчику не хватило шести лет, а именно столько времени прошло с момента принятия F-35 на вооружение ВВС США, для создания симулятора, имитирующего существующие в реальности угрозы и действия систем противовоздушной обороны потенциального противника; “ F-35 был бы неплох как истребитель «маленьких победоносных» войн, ведь именно такими методами США собирались устанавливать мировой порядок в XXI веке ”

нежелание разработчика признать неудовлетворительно функционирующей облачную сеть ALIS. По замыслу создателей система должна была отслеживать техническое состояние каждого конкретного самолета, контролировать своевременность проведения регламентных и ремонтных работ, обеспечивать наличие необходимых запчастей и так далее. Лишь в прошлом году авторы ALIS признали свое поражение, отключив сеть. Однако на этом цепочка логических действий прерывается, поскольку разрабатываемый в качестве замены ALIS облачный сервис создается с теми же техническими ошибками, что и его предшественник. О чем, к слову, открыто высказались авторы упомянутого выше доклада;

абсолютный рекорд F-35 Lightning II по числу обнаруженных неполадок и отказов. Количество дефектов растет как снежный ком – на месте устраненного недостатка неизменно возникает несколько вновь обнаруженных. На сегодня перспективный американский истребитель пятого поколения имеет ни много ни мало 871 серьезную техническую проблему, десять из которых относятся к категории критических, то есть приводящих к сбоям системы вооружения, тяжелым ранениям или гибели экипажа. Настораживает не чудовищное количество недостатков, а вялые темпы их устранения. За прошедший год их число уменьшилось всего на два. То есть исходя из продолжительности жизни современного истребителя можно сделать простой, но весьма неутешительный вывод – F-35 навсегда обречен быть проблемным самолетом;

ключевая проблема самолета заложена в самой концепции проекта. В основу создания истребителя положены не конкретные боевые и эксплуатационные характеристики, а комплект не подтвержденных практикой инновационных технологий, к которым следует отнести не только, мягко говоря, причудливую авионику, но и систему новейших датчиков, и «обеспечивающее абсолютную радиолокационную незаметность» покрытие, и более чем нестандартную компоновку отсеков. Проще говоря, боевой потенциал и круг выполняемых ЛА задач определялся исходя из набора эффектных, но абсолютно непонятных при практическом применении технологий.

Ошибка природы

Истребитель пятого поколения, созданный Штатами по программе Lockheed Martin F-35 Lightning II, стал не просто самой дорогой в истории производства вооружений разработкой, он прочно закрепился в категории «худшие образцы вооружений американской армии», утверждает один из ведущих новостных интернет-порталов Business Insider. И это далеко не самый жесткий отзыв о F-35. Патрик Шэнахэн, исполнявший в администрации 45-го президента США Дональда Трампа обязанности министра обороны, употребил в адрес перспективного американского истребителя нецензурное выражение, в литературной обработке звучащее как облажавшийся. По его мнению, специалисты компании-производителя просто не знают способов реализации этого проекта. Очевидно, что колоссальная стоимость в сочетании с невысоким уровнем надежности стала объективной причиной столь негативной репутации широко разрекламированной машины.

Проблемы сопровождали F-35 с момента начала проекта. На это указывает даже то, что принятие на вооружение «единого ударного истребителя», которого в соответствии с положениями программы Joint Strike Fighter с нетерпением ожидали военно-воздушные и военно-морские силы, а также морская пехота США, затянулось на долгие семь лет.

С началом интенсивной летной эксплуатации проблемы новой боевой машины не исчезли. Некорректное функционирование топливной системы стало причиной приостановки полетов в октябре 2018 года. Примечательно, что не более как за месяц до этого также была взята пауза в полетах, вызванная крушением F-35B в небе Южной Каролины.

Не обошлось без недостатков и в системе охлаждения. Ракетное топливо, используемое как хладагент, просто не могло обеспечивать необходимую степень охлаждения силового агрегата. Следующей проблемой, в буквальном смысле ударившей по единому ударному истребителю, стала уязвимость к воздействию атмосферных электрических искровых разрядов, проще говоря – молний. Их попадание в топливный бак превращало F-35 в летающий факел.

Габариты внутреннего отсека не позволили разместить заявленное производителем количество авиационных средств поражения, а периодически возникающие в процессе сброса АСП сбои провоцировали возникновение летных происшествий.

Факт того, что у перспективного истребителя пятого поколения, на разработку которого была потрачена рекордная даже по меркам безграничного американского военного бюджета сумма 1,3 триллиона долларов, присутствуют такие проблемы, вызвал удивленное непонимание у экспертов и откровенно враждебное неприятие новой машины у пилотов. Дополнительным катализатором негатива со стороны летчиков, назвавших F-35 «ошибкой природы», стали перманентные сбои программного обеспечения и несоответствующие заявленным летные характеристики. Последним гвоздем в крышку «имиджевого гроба» новейшего ударного многофункционального истребителя стало признание американских аналитиков в невозможности его победы в воздушном бою против главного конкурента – российского Су-57.

Кстати, F-35 Lightning II – не единственный среди американских истребителей пятого поколения, чьи амбиции, мягко говоря, не соответствуют демонстрируемым летным характеристикам и боевым возможностям.

Хождение по граблям

Достаточно вспомнить скандальный доклад Счетной палаты американского военного ведомства по итогам проверки использования F-22 Raptor. В нем отмечен ряд серьезных проблем, которые позволяют усомниться в эффективности работы военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов.

Малозаметный многоцелевой истребитель пятого поколения F-22, изначально планировавшийся как самолет, оснащенный самым современным бортовым вычислительным комплексом, уже с момента своей разработки вышел за рамки отведенного бюджета. Перманентно изменяемое по желанию заказчика техзадание очень скоро довело затраты на этот проект до 150 миллионов долларов за единицу, превысив первоначально определенный лимит более чем в три с половиной раза.

В техническом плане истребитель не вызвал удовлетворения у эксплуатантов по причине отсутствия поисковых и трековых ИК-датчиков, лишающего F-22 зрения в диапазоне инфракрасного излучения. Опыт, полученный ВВС США в боевых действиях в небе Сирии, показал, что пилот Raptor не имел возможности в темное время суток определить принадлежность самолета, находящегося в непосредственной близости. А неспособность применения тактической системы обмена данными Link 16 приводила к демаскировке американских машин.

Кроме того, пилот F-22, обеспечивая передачу данных ракете после пуска, вынужден был опасно сближаться с противником, поскольку отсутствие радаров бокового обзора не позволяло летчику изменить курс.

В докладе отмечено, что для обслуживания оснащенного самыми сложными в техническом плане системами истребителя катастрофически не хватает квалифицированного технического персонала. Это нарушало установленную производителем периодичность регламентных и ремонтных работ.

Хранение F-22 Raptor должно было осуществляться в ангарах, оборудованных климат-контролем, которые просто-напросто отсутствовали. Поэтому самолеты, выражаясь языком доклада, «облезали», то есть на них нарушалось стелс-покрытие. А перманентное участие истребителей пятого поколения в зарубежных миссиях снизило число F-22 на территории Штатов до уровня, не позволявшего организовать полноценный учебный и тренировочный процесс для молодых пилотов.

Таким образом, становится очевидным, что категория «проблемных, но безумно дорогих» самолетов в ВВС Соединенных Штатов Америки принадлежит к типу постоянно пополняющихся.

Для маленьких войнушек

Однако вернемся к самому дорогому военному проекту в истории не только США, но и всего человечества – Lockheed Martin F-35 Lightning II. Если бы единый ударный истребитель не обладал тем багажом технических проблем, которые он несет на себе сегодня, одна лишь его стоимость – объективная причина для критики. Не случайно часть экспертного сообщества ставит под сомнение само соответствие перспективного многофункционального истребителя стоимостью более 100 миллионов долларов критериям для машин пятого поколения. Несмотря на неоднократные заявления разработчиков о возможности полета на сверхзвуковых скоростях без применения форсажного режима, эксплуатанты говорят об обратном. Очень много вопросов к качеству нанесения стелс-покрытия, обеспечивающего радиолокационную незаметность. Именно поэтому супердорогой и суперсовременный истребитель проиграл воздушный бой принятому на вооружение в 1976 году F-15 Eagle.

Американские летчики отказываются мириться с сырой и нестабильно функционирующей операционной системой, в результате комиссионной проверки которой выявлено 276 потенциальных уязвимостей. И если погрешности софта рано или поздно могут быть устранены, то существование неисправимых проблем технического характера позволяет обоснованно утверждать о провале проекта F-35 Lightning II. Назовем лишь некоторые из них:

высокая удельная нагрузка на крыло, значительно уменьшающая маневренность истребителя;

низкий показатель тяговооруженности F-35 (в диапазоне 0,80–0,85), обусловленный резким увеличением собственной массы самолета в результате его доработок;

очень маленькая емкость внутренних отсеков вооружения;

низкая боевая нагрузка, чувствительность к огневому воздействию наземных средств противовоздушной обороны в сочетании с высоким показателем минимальной скорости минимизируют эффективность F-35 как самолета огневой поддержки подразделений сухопутных войск.

Справедливости ради отметим, что относительно невысокий показатель эффективной площади рассеяния и мощное современное бортовое радиоэлектронное оборудование F-35 Lightning II – безусловно, сильные стороны этой достаточно современной и передовой машины. Большей частью это обусловлено колоссальными ресурсными затратами на реализацию программы – интеллектуальными, организационными, финансовыми.

Почему получилось то, что получилось? Потому что большинство существующих неразрешимых проблем было заложено в основу проекта, а отсутствие четкого понимания роли нового истребителя в структуре ВВС США не позволило их своевременно выявить. Как всегда, гегемона, претендующего на роль мирового владыки, подвели самонадеянность и переоценка собственных сил и возможностей. И F-35 был бы неплох как истребитель маленьких победоносных войн, ведь именно такими методами США собирались устанавливать мировой порядок в XXI веке. Но геополитическая ситуация в мире уже давно развивается по другому сценарию, в нем появились новые центры силы, обладающие современной армией и авиацией. И поэтому единый ударный истребитель, количество оплаченных единиц которого составляет лишь 250 вместо планируемых 1700, оказался супердорогой игрушкой Пентагона, полученной в результате очередного сверхзатратного, но провального проекта.

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 21 (884) за 8 июня 2021 года