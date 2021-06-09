Глава Минобороны Грузии обсудил с представителем госдепа США вопросы региональной безопасности и военного сотрудничества

Флаги Грузии и США в совместном центре тренировок и оценок Грузия-НАТО (JTEC) на территории военной базы в Крцаниси.

Тбилиси. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе в понедельник встретился с находящимся в Тбилиси с визитом исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипом Рикером.

Как сообщает пресс-служба грузинского Минобороны, на встрече обсуждались вопросы, связанные с безопасностью в регионе Черного моря и на Южном Кавказе, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества в военной сфере после завершения миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" и осуществляемой совместно с США в Грузии программы GDRP (Программа готовности обороны Грузии), которая подразумевает подготовку и оснащение по натовским стандартам девяти грузинских маневренных батальонов.

Как заявил Бурчуладзе после встречи, США пообещали Грузии продолжить оказывать поддержку.