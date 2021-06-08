Войти
dailytechinfo.org

Введен в строй новый и самый быстрый суперкомпьютер в мире, предназначенный для задач искусственного интеллекта

566
0
0
Введен в строй новый и самый быстрый суперкомпьютер в мире, предназначенный для задач искусственного интеллекта
Введен в строй новый и самый быстрый суперкомпьютер в мире, предназначенный для задач искусственного интеллекта.
Источник изображения: industry-hunter.com

Недавно представители компании NVIDIA объявили о вводе в эксплуатацию нового суперкомпьютера, являющегося самым быстрым суперкомпьютером в мире на сегодняшний день, предназначенным для решения самых различных задач с применением технологий искусственного интеллекта. Новая система, получившая название Perlmutter, находится в распоряжении Национального энергетического научно-исследовательского вычислительного центра Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли. Официальный запуск этой системы состоялся 27 мая 2021 года и теперь суперкомпьютер готов предоставить исследователям все четыре экзафлопса его вычислительной мощности.

Производительность в четыре экзафлопса делают систему Perlmutter самой быстрой на планете с точки зрения использования 16- и 32-битной математики, которую называют математикой со смешанной точностью и которая используется в системах искусственного интеллекта. Эту вычислительную мощность обеспечивают 1530 вычислительных узлов (нод), каждый из которых имеет 64-ядерный центральный процессор Epyc 7763 и четыре специализированных ускорителя на базе графических процессоров NVIDIA A100. Общий объем доступной памяти для хранения данных составляет 33 петабайта.

Отметим, что в недалеком будущем суперкомпьютер Perlmutter будет модернизирован, в его состав будет включено 3072 новых CPU-узлов, в которых будет использовано только по два процессора Epyc 7763.

6159 графических тензорных процессоров NVIDIA A100 делают суперкомпьютер Perlmutter самой большой подобной системой в мире. В настоящее время для таких систем уже разработано более двух десятков приложений, которые специализируются на научных расчетах в областях астрофизики, климатологии, биохимии и т.п. А самым масштабным проектом, над которым скоро начнет работу система Perlmutter станет построение самой большой 3D-карты видимой части Вселенной.

Для составления этой карты суперкомпьютер Perlmutter будет обрабатывать данные от инструмента Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), мощнейшей космической камеры, способной делать снимки 5 тысяч галактик за один раз. Вычислительная мощность системы Perlmutter будет задействована для обработки десятков снимков, сделанных в течение одной ночи, и, благодаря этому, ученым будет точно известно, куда надо будет навести объектив камеры в следующий раз для проведения дальнейшей съемки.

Ученые утверждают, что для обработки огромных массивов информации от инструмента DESI на системах предыдущих поколений потребовались бы недели и месяцы, а система Perlmutter сможет справляться с этими же задачами за несколько дней. Тензорные ядра суперкомпьютера позволяют ускорить операции и удвоить точность операций с плавающей запятой, ориентированных на использование в алгоритмах глубинного машинного обучения и самообучения. Портирование задач на систему Perlmutter не вызывает никаких трудностей, ведь ее архитектура полностью поддерживается сторонними библиотеками, такими, как OpenMP и NVIDIA HPC SDK.

Права на данный материал принадлежат dailytechinfo.org
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
AI
ИТ
Робот
Похожие новости
17.12.2018
Военные роботы избавят от убийства на поле боя
12.03.2018
Роботы на войне или война роботов?
10.08.2015
Дикие БАРСы: чего боятся Хокинг, Маск и Возняк
11.11.2014
Групповой текст
09.10.2013
Как обеспечить обороноспособность России в будущем?
21.05.2012
Фундамент будущего закладывается сегодня
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.06 15:44
  • 100
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 08.06 15:18
  • 1
Зеленский заявил, что обсуждал с госсекретарем США и сенаторами усиление безопасности на Черном и Азовском морях
  • 08.06 15:03
  • 37
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 08.06 14:17
  • 1
России срочно нужны военно-транспортные самолеты
  • 08.06 13:23
  • 2
Вывели с орбиты: что стоит за новым эпизодом хищений в «Роскосмосе»
  • 08.06 13:20
  • 1
Истребитель F-35 впервые перехватил российский самолет
  • 08.06 11:54
  • 1
Американский F-15 напугал жителей Лондона
  • 08.06 11:52
  • 2
Финляндия разочарована выходом России из ДОН
  • 08.06 11:24
  • 1
В "Роскосмосе" похитили деньги на отправку американцев на МКС
  • 08.06 09:00
  • 22
Главред (Украина): зачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины
  • 08.06 05:58
  • 21
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 08.06 05:38
  • 112
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 07.06 22:59
  • 2
Друг до поры. Почему Судан пересматривает соглашение с Россией по морской базе
  • 07.06 22:32
  • 4
Российская «Сфера» обойдется в 800 миллиардов рублей
  • 07.06 19:15
  • 4
В ВС России заявили о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу