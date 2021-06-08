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РОСНАНО и компания «Н2 Чистая Энергетика» подписали соглашение о совместном развитии проектов по производству «зеленого» водорода

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Водородная энергетика только в начале пути, но за ней будущее
Водородная энергетика только в начале пути, но за ней будущее.
Источник изображения: Sebastian Kahnert/DPA/ТАСС

РОСНАНО и компания "Н2 Чистая Энергетика" на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о совместном развитии проектов в области водородной энергетики.

Документ подписали старший управляющий директор УК "РОСНАНО" Алексей Тихонов и генеральный директор "Н2 Чистая Энергетика" Алексей Каплун.

Соглашение предусматривает создание производства "зеленого" водорода для его экспорта в зарубежные страны, развитие технологий по использованию водорода в различных отраслях экономики, а также совместное инвестирование в компании водородной энергетики через создание совместных фондов, в том числе с привлечением других партнеров.

Стороны также намерены подготовить предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в части регулирования производства и использования водородного топлива.

"Водородная энергетика - одно из самых перспективных направлений работы РОСНАНО в контексте глобальной "зеленой" повестки. Использование водорода во всем мире сейчас рассматривается в качестве серьезной альтернативы традиционным углеводородам. Задача нашего партнерства - обеспечить рынки доступом к энергетике будущего, - сказал старший управляющий директор УК "РОСНАНО" Алексей Тихонов. - Для решения этой задачи в России имеется необходимый научно-технологический задел, который мы хотим использовать для реализации конкретных проектов в области генерации, хранения, транспортировки и использования водорода. Развитие водородной энергетики обеспечит диверсификацию российского экспорта и позволит экономике перейти на новый уровень экологичности".

"Развивая проекты по производству и дальнейшему использованию "зеленого" водорода, мы не только способствуем созданию дополнительных возможностей для увеличения экспортного потенциала нашей страны, но и стимулируем становление нового рынка внутри России, обеспечивая доступ потребителей к перспективным экологичным технологиям", - подчеркнул генеральный директор "Н2 Чистая Энергетика" Алексей Каплун.


Группу "РОСНАНО"

В Группу входят Акционерное общество "РОСНАНО", Управляющая компания "РОСНАНО" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям РОСНАНО работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.

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Страны
Россия
Компании
Роснано
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