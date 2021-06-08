Путин обсудил по телефону с главой Евросовета отношения России с ЕС, Украину, Белоруссию, карабахский конфликт - Кремль

Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС - В ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем были обстоятельно рассмотрены вопросы отношений России и Европейского союза, а также ряд актуальных международных проблем, сообщила пресс-служба Кремля.

"Как подчеркнул Владимир Путин, хотя Россия и Евросоюз остаются друг для друга весьма значимыми партнерами в сфере торговли и инвестиций, тем не менее, нынешнее состояние российско-есовских связей нельзя считать удовлетворительным. Отмечено, что возвращение к сотрудничеству в прагматичном и уважительном ключе - отвечало бы общим интересам. Выражено обоюдное мнение о важности активизации взаимодействия по таким конкретным направлениям, как здравоохранение, климатическая повестка, разрешение региональных конфликтов", - говорится в сообщении.

Затрагивались вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая перспективы сертификации в ЕС российского препарата "Спутник V" и обеспечение условий для взаимных поездок граждан при соблюдении противоэпидемических ограничений, информирует президентская пресс-служба.

Обсуждена текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха с учетом важности дальнейшей последовательной реализации Заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. "Среди приоритетных задач обозначено разблокирование экономических и транспортных связей в регионе, решение гуманитарных проблем населения", - отмечается в сообщении. Мишель выразил поддержку проводимой работе, в том числе по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция).

В связи с предпринятыми Евросоюзом дополнительными мерами санкционного давления на Белоруссию Путин "подчеркнул контрпродуктивность такого подхода, как и в целом любых попыток вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства".

При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису с обеих сторон констатировано, что минский "Комплекс мер" 2015 г. "остается безальтернативной основой урегулирования". "Президент России акцентировал необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего - по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - сказано в сообщении.