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Интерфакс-АВН

Северный флот выводит в Баренцево море 20 кораблей и подлодок на учения со стрельбами

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Малый корабль ВМФ РФ на учениях в Баренцевом море
Малый корабль ВМФ РФ на учениях в Баренцевом море.
Источник изображения: © РИА Новости / пресс-служба Северного флота

Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Более 20 кораблей и подводных лодок, авиация и береговые части Северного флота России задействуют в маневрах в Баренцевом море, сообщил флот в понедельник.

Учение началось в понедельник и продлится несколько дней. Корабельные группировки Северного флота отработают задачи по защите арктических рубежей РФ от угроз с морских направлений, сообщили в пресс-службе флота.

"В различных этапах учения, которое будет проходить несколько дней под общим руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, будут задействованы военнослужащие береговых соединений, более 20 боевых кораблей и подводных лодок, около 10 самолетов и вертолетов", - говорится в сообщении.

"В настоящее время стартовал подготовительный этап учения. В Баренцево море вышли боевые корабли и подводные лодки Северного флота, чтобы осуществить развёртывание в полигонах боевой подготовки", - сообщил флот.

По словам военных, на различных этапах учения однородные и разнородные тактические группы будут отрабатывать совместные действия, взаимодействовать с авиацией, решать задачи по охране и обороне отряда боевых кораблей от подводных лодок условного противника и средств воздушного поражения, противодействовать корабельным группировкам "противника".

"Основным и завершающим этапом учения станет проведение боевых стрельб экипажами кораблей группировки разнородных сил", - сообщил Северный флот.

1 июня пресс-служба сообщила, что Северный флот осенью примет участие в стратегическом учении на своём основном - арктическом направлении.

Сообщалось, что на осень запланированы стратегические российско-белорусские маневры "Запад-2021", которые пройдут на территории двух стран.

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Арктика
Военные учения
СФ
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